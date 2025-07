Policiais ficam feridos após colisão em cruzamento na Afonso Pena

Colisão aconteceu durante um curso da polícia

No final da tarde desta terça-feira (22), um carro de passeio colidiu com uma viatura do Batalhão do Choque da PM (Polícia Militar), que era ocupada por dois policiais.

Um deles teve uma fratura exposta na perna e um trecho da principal avenida da cidade ficou interditado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para realizar o socorro. Viaturas do prórprio batalhão também foram utilizadas para auxiliar no atendimento as vítimas.

Também estiveram no local, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.