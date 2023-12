Embate na Câmara Municipal expõe desrespeito à cultura e revela contradições políticas

Na tarde d última quinta-feira (14), a Câmara Municipal de Campo Grande foi palco de um embate entre o vereador Tiago Vargas, do Partido Social Democrático (PSD), e representantes da cultura local. A sessão ordinária foi interrompida por meia hora devido à tensão gerada durante o confronto.

O motivo da manifestação, que reuniu membros do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro, incluindo a presidente Romilda Neto Pizani, foi a busca por maiores investimentos para o setor cultural, que, segundo Pizani, está defasado há dois anos. O grupo se concentrou inicialmente em frente à Casa de Leis, exibindo cartazes e reivindicando a atenção dos vereadores para a causa.

Ana Maria Schneider, Bacharel em Música e vocalista da banda”Vozmecê”, esteve presente na manifestação e expressou sua indignação com o comportamento do vereador Tiago Vargas. Segundo ela, a intenção da presença na Câmara era discutir o financiamento cultural, que estava estagnado nos últimos anos. Ana Maria relatou que a resposta dos vereadores foi positiva até o momento em que Tiago Vargas assumiu o microfone.

Ela descreveu atitudes sarcásticas do vereador, que exibiu a carteira de trabalho, riu da cara dos manifestantes e fez gestos irônicos. Ana Maria denunciou que o vereador chegou ao ponto de ridicularizar uma das artistas presentes, sugerindo que ela deveria depilar as axilas. Além disso, ele postou uma ofensa contra a mesma artista em suas redes sociais.

“Como artista, eu me senti totalmente desrespeitada, pois ele é uma figura pública e política, influenciando diversas pessoas. E se uma pessoa dessas deslegitima esse tipo de discurso, eu realmente estou vivendo numa sociedade onde não tenho aval nem na Casa de Leis que deveria ser a Câmara, nem fora dela com a população, que muitas vezes vai de encontro com o pensamento desse homem e fomenta essa ignorância. E a partir dessa fomentação na área cultural, isso me afeta totalmente, dificultando muito mais o nosso trabalho ser visualizado e respeitado, porque a gente já não é respeitado pela sociedade, e ele falando isso só piora.”

Ana Maria enfatizou a atitude discriminatória de Tiago Vargas, que deslegitimou o trabalho dos artistas, sugerindo que deveriam procurar emprego. Ela destacou a importância da cultura como uma função vital na sociedade e ressaltou a gravidade de um representante público desvalorizar a classe artística, afirmando que isso afeta não apenas o presente, mas também o futuro da cultura na região.

“Eu me sinto completamente injustiçada; isso explica muito o que sinto, porque a gente passa tanto pela carreira de música. Trabalhamos muito, criamos projetos, fazemos de tudo o que é possível na nossa área, e discursos como esse deslegitimam o tempo que a gente passa a vida construindo. Esse discurso tira tantos anos de estudo, anos de atuação, e não só meu, mas de toda uma classe, que começaram agora, dos que já tem um tempo na área e os que já estão há anos.”

Contradições e Conflito de Interesses

A situação ganha contornos ainda mais complexos ao ser revelado que Tiago Vargas tem uma irmã nomeada na Secretaria de Cultura de Campo Grande. A servidora comissionada, ocupando o cargo de assessora-executiva II, foi admitida em 4 de março de 2021 conforme apurado pelo portal de notícias Midiamax. Em outubro, a remuneração da irmã do vereador foi de R$ 9.945,13, ultrapassando os R$ 6 mil após descontos segundo o MidiaMax.

Este dado levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse e alegações de nepotismo. A remuneração oficial da servidora é de R$ 9.567,09, e a existência de parentesco direto com um membro da Câmara Municipal levanta preocupações sobre a imparcialidade nas decisões relacionadas à cultura do deputado.

A carteira de trabalho de Tiago, à qual o vereador faz referência como mérito de seus trabalhos, revela uma trajetória profissional marcada por controvérsias. O histórico de empregos do vereador, evidenciado em sua carteira de trabalho, demonstra que, entre os anos de 2020 e 2011, Tiago Vargas teve apenas três trabalhos registrados. Em todos esses casos, sua permanência foi limitada a apenas um mês, e a última ocorrência datou há mais de 13 anos.

Além disso, é relevante ressaltar que o vereador Tiago Vargas foi expulso da Polícia Civil e possui uma condenação inequívoca em seu histórico. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a demissão do investigador de Polícia Judiciária Tiago Henrique Vargas foi oficializada por meio da Resolução “P” Sejusp-MS n° 343/2020. A decisão foi assinada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

O embate na Câmara Municipal não só evidenciou a falta de apoio à cultura como também colocou em cheque a postura ética de Tiago Vargas diante das demandas da sociedade que representa. Resta agora acompanhar como as autoridades competentes lidarão com as denúncias e se medidas serão tomadas em relação às possíveis irregularidades apontadas.

