Lista final dos convocados do Bolsa Atleta é publicada e contemplados são convocados para assinar termo de adesão

O Diário Oficial do Estado tornou público nesta sexta-feira (15) a lista de contemplados do Programa Bolsa Atleta. Após passar pela fase de entrevistas e serem selecionados, o Fundesporte solicita que os atletas compareçam para a assinatura do termo de adesão.

A lista pode ser conferida no link: https://www.fundesporte.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/DO11352_15_12_2023.pdf

A assinatura do termo é uma etapa obrigatória do processo seletivo e acontecerá por meio de uma solenidade na próxima quarta-feira (20), a partir das 14h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os atletas menores de idade devem estar acompanhados de seus representantes legais. E, quem não puder comparecer ao evento deve enviar uma justificativa pelo WhatsApp no número (67) 3323-7225.

Bolsa Atleta e bolsa Técnico

O Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico agraciará 347 atletas e 38 técnicos nessa edição. O valor das bolsas varia entre R$ 500 e R$ 1.500 mensais. Os pagamentos serão feitos por meio do uso dos fundos do FIE (Fundo de Investimentos do Esportivos). Os recursos mensais são no valor de R$ 331 mil, o que totaliza em um investimento de R$ 3,97 milhões ao ano.

As bolsas estão distribuídas em Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

O Programa tem como objetivo auxiliar financeiramente os atletas de alto rendimento do estado para que continuem se dedicando nos esportes e representem o Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de ser uma forma de valorizar esses atletas.

