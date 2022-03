Em segunda discussão, Câmara aprova seis projetos

A Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou em segunda discussão, seis projetos na sessão de hoje (15). Os projetos haviam sido aprovados na última quinta-feira (10), porém, passaram por algumas revisões.

Foi aprovado o Projeto de Lei 10.215/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do bairro Jardim Itamaracá. A proposta é do vereador Papy (Solidariedade). Outro projeto do vereador que também foi aprovado, foi o PL 10.234/21, que dispõe sobre o estímulo à logística reversa de resíduos sólidos através da criação de unidades privadas de gerenciamento e dá outras providências.

Também foi votado o Projeto de Lei 10.205/21, de autoria do vereador Otávio Trad (PSD), que institui o Dia Municipal das Pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação – AH/SD no Município. O PL tem por objetivo estimular a inclusão social e o debate para a construção de um sistema educacional que unifica, na mesma estrutura, o ensino regular tradicional e a educação especial. A data a ser celebrada será todo 25 de março.

Na sequência parlamentares ainda aprovaram o PL 10.261/21, que institui a data de 29 de agosto como Dia Municipal do Flashback, Passinho, DJs, Promoters e clubes da época. A proposta é dos vereadores Ademir Santana (PSDB), Coronel Alírio Vilassanti (PSL), Gilmar da Cruz (Republicanos) e Júnior Coringa (PSD).

Previsto na pauta, foi aprovado o Projeto de Lei 10.308/21, de autoria do vereador Junior Coringa, instituindo a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop, em Campo Grande. A data definida será 24 de janeiro.

Para finalizar, a Câmara aprovou o PL 10.317/21, que institui o Programa Municipal de Qualificação Profissional de Campo Grande também será votado em primeira discussão. A proposta é do vereador Dr. Loester (MDB). O projeto prevê a promoção da qualificação social e profissional, com prevalência na abrangência de comunidades periféricas, permitindo a inserção no mercado de trabalho.