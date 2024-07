Em Corumbá, Lula sanciona Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo nesta quarta

O Planalto divulgou que nesta quarta-feira (31), às 10h (horário local), o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará um sobrevoo sobre as áreas atingidas pelo fogo no Pantanal e às 11h, irá visitar as instalações da base local do Ibama/Prevfogo, para acompanhar os trabalhos de combate aos incêndios florestais no bioma.

Ele deve sancionar o Projeto de Lei n° 1818/2022, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, na Brigada Pronto Emprego Pantanal, Parque Marina Gatass, Corumbá/MS.

Esta será a segunda visita presidencial ao Mato Grosso do Sul neste ano. A primeira ocorreu em abril, quando Lula visitou a fábrica da JBS em Campo Grande, acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, e o embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao.

Por Kamila Alcântara

