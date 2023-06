Em Brasília, governador reafirma R$ 1 bi em recursos para obras prioritárias de MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu em Brasília (DF) na manhã de quinta-feira (1º), com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir os temas prioritários para o Mato Grosso do Sul, já apresentados ao Governo Federal no início do ano, no âmbito da infraestrutura. Os recursos envolvidos nessas discussões somam R$ 1 bilhão.

Foram confirmados recursos para a construção do acesso à ponte da Rota Bioceânica, em Porto Murtinho, intervenções de melhorias nas BRs 267 e 262, e a conclusão da reforma da pista do Aeroporto de Dourados, que envolve cerca de R$ 13 milhões. Além disso, houve discussão sobre a relicitação das concessões da BR-163 e da ferrovia Malha Oeste.

As agendas de Eduardo Riedel na capital federal são acompanhadas pelo secretário estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha, a procuradora-geral do Estado, Ana Ali, e a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni.

Riedel avalia a conversa com Rui Costa como extremamente produtiva para o desenvolvimento sul-mato-grossense. A mesma ocorreu a partir de convite do ministro Rui Costa. “A intenção foi a de analisar os projetos para o desenvolvimento do Estado. Confirmamos o acesso à Rota Bioceânica com a liberação de recursos para esta importante obra, além das intervenções nas BRs-267 e 262”, explica o governador, completando em seguida.

“Discutimos também as relicitações das concessões da BR-163 e da ferrovia Malha Oeste. Também conversamos sobre a execução de R$ 13 milhões para finalizar a pista do aeroporto de Dourados, para ele voltar operar o mais rápido possível e continuarmos neste ciclo de crescimento e desenvolvimento”, destaca Eduardo Riedel após o encontro.

Em fevereiro, o governador e sua equipe conquistram praticamente R$ 1 bilhão para aplicação do Governo Federal em Mato Grosso do Sul até o fim do ano. O valor é referente às rodovias BR-262 e BR-267, que devem passar por melhorias, e também à alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho à paraguaia Carmelo Peralta. Acesse também: Na filiação da prefeita, Ciro Nogueira cita Tereza à Presidência, em 2026

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Com informações da assessoria