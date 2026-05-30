Em Bonito, ministro André Mendonça defende estabilidade para impulsionar investimentos na indústria

Durante reunião da diretoria da CNI (Confederação Nacional da Indústria), realizada nessa sexta-feira (29) em Bonito, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça defendeu a criação de um ambiente mais estável e previsível como fator essencial para atrair investimentos e fortalecer o setor produtivo brasileiro.

Ao participar do encontro, o magistrado apresentou indicadores internacionais de governança utilizados para avaliar aspectos como participação social, estabilidade política, efetividade das políticas públicas, qualidade regulatória, Estado de Direito e controle da corrupção.

Segundo Mendonça, embora o Brasil mantenha resultados positivos em áreas como liberdade de imprensa, participação social e mecanismos de controle público, ainda enfrenta desafios importantes em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico. Entre eles, destacou a persistência da burocracia excessiva e a necessidade de aprimorar a governança pública.

Para o ministro, o fortalecimento da indústria nacional depende não apenas de medidas pontuais, mas de um conjunto de ações capazes de tornar o ambiente de negócios mais eficiente, seguro e previsível. Na avaliação dele, a estabilidade institucional é um dos pilares para estimular investimentos, ampliar a produtividade e sustentar o crescimento econômico.

Encontro inédito em Mato Grosso do Sul

Esta foi a primeira vez que a reunião mensal da diretoria da Confederação Nacional da Indústria ocorreu em Mato Grosso do Sul. Tradicionalmente, os encontros são realizados em Brasília.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen, a realização do evento em Bonito representa uma oportunidade de apresentar o potencial econômico e industrial do Estado a lideranças nacionais do setor.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou a importância de aproximar a entidade das indústrias instaladas em diferentes regiões do país.

“Quando a gente vai até o nosso acionista, que são todas as indústrias do Brasil, consegue ver e ser entendido melhor. Quando nos conhecemos, sabemos o trabalho de cada um e sentimos suas dores. Por isso é tão valiosa essa oportunidade que temos de visitar os estados e fazer nossas reuniões e eventos em locais como Mato Grosso do Sul, esse estado tão pujante com sua agroindústria”, afirmou.

Agenda no Estado

André Mendonça chegou a Mato Grosso do Sul na última quinta-feira (28). Apesar de estar em Bonito, o ministro permaneceu no hotel durante o primeiro dia da visita, acompanhando remotamente uma sessão do STF.

A reunião da CNI reuniu representantes da indústria nacional e lideranças empresariais para discutir temas relacionados à competitividade, ao ambiente regulatório e às perspectivas de desenvolvimento econômico do país. O evento também serviu para destacar a importância crescente de Mato Grosso do Sul no cenário industrial brasileiro, especialmente em segmentos ligados ao agronegócio e à agroindústria.

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