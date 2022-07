Em 100 dias de gestão, Adriane Lopes ‘foca’ nas reivindicações da população

A prefeita de Campo Grande assegurou que, desde que assumiu o cargo, tem pedido celeridade nos processos para que as demandas sejam atendidas

Por Rafaela Alves

A prefeita Adriane Lopes completa hoje (13) a marca de 100 dias à frente da Prefeitura de Campo Grande e, seguindo com o que se propôs a fazer quando assumiu o comando do Poder Executivo municipal, ela está focada em entregar as reivindicações da população. Em entrevista ao jornal O Estado, Adriane assegurou que foram 100 dias de muito trabalho, dedicação e compreensão.

“É atender pontualmente a população naquilo que é uma necessidade e o fato de colocarmos um gabinete à disposição da população, estando lá na comunidade, isso nos trouxe, assim, um saldo muito positivo, porque são serviços, mais de 70, que nós ofertamos e podemos perceber que tem situações bem simples de se resolver”, disse.

Entretanto, para chegar até a população e saber das reivindicações, a prefeitura criou, com 30 dias de governo, o projeto “Todos em Ação”, em que são oferecidos diversos serviços e ainda conta com o gabinete itinerante da prefeita, justamente onde são ouvidas as necessidades dos moradores de cada região da cidade. E para que consiga atender as demandas dos cidadãos campo-grandenses, Adriane tem pedido até mesmo celeridade nos processos.

“Estamos buscando otimizar, acelerando os processos onde dá pra acelerar, para que a gente consiga fazer as entregas que a população tem pedido. Esse tem sido o nosso foco neste momento, pensando Campo Grande, agindo Campo Grande e buscando soluções para cada situação colocada diante desse tempo desafiador”, assegurou.

Adriane relembrou, inclusive, que ainda na primeira semana no comando da prefeitura já fez uma entrega importante, uma reivindicação antiga dos moradores do Indubrasil, distrito industrial da Capital, que solicitavam uma base da Guarda Civil Metropolitana. “Então nós começamos, pontualmente, com uma entrega e já temos programadas outras diversas [entregas], muitas para comemorar os 123 anos de Campo Grande, que por enquanto ainda não posso divulgar”, explicou.

Outra obra, já entregue, que a prefeita destacou durante a entrevista, foi a do complexo de serviços no Jardim Noroeste, inaugurado em abril e que contém um Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e uma praça para cultura e esporte. “E neste momento está prevista a entrega das obras de revitalização de duas unidades básicas de saúde, uma no Jardim Antártica, que será entregue amanhã (14), e outra no Estrela Dalva, entregue na próxima segunda-feira (18)”, revelou a prefeita.

Economia

Apesar de estar focada em solucionar as demandas da população, nesses 100 dias a prefeita também enfrentou algumas dificuldades, principalmente, conforme ela, no setor da economia, até mesmo em razão do momento delicado que o país vive com a pandemia da COVID-19. “Isso reflete também na economia da cidade, então nós estamos trabalhando, estruturando novas possibilidades, buscando novos caminhos para trazer desenvolvimento para Campo Grande, buscando alternativas e alguns caminhos com parcerias pra sanar as dificuldades, que é a falta de emprego”, enalteceu.

Ainda dentro do quesito economia, o município tem enfrentado problemas com as licitações, isso porque muitas têm dado desertas. Um exemplo é o da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) que a prefeitura quer implantar no antigo Clube Surian. A licitação para a revitalização do local e transformação em escola não apresentou concorrência pela terceira vez. “Eu falo assim, essa nova realidade no pós-pandemia, com essa inflação que a gente vive, cada dia de uma forma tem prejudicado, sim, mas nós estamos montando grupos de trabalhos específicos para buscar a solução nessas áreas”, garantiu.

Adriane também teve de lidar, nesses 100 dias, com a paralisação do transporte público no dia 21 de junho, quando os motoristas fizeram greve por falta de pagamento e a concessionária responsável pelo serviço, o Consórcio Guaicurus, relatou um deficit de R$ 5 milhões. Mais recentemente a Guarda Municipal também ameaçou paralisar. “Nós não imaginávamos, mas aconteceu e quando acontece a gente tem de agir pontualmente. Então as soluções são de agora em diante. Mas com muito diálogo sentamos tanto com o transporte como com a com a Guarda, e agora estamos construindo caminhos diante das crises”, garantiu.

Legislativo

Sobre a relação Executivo e Legislativo [Câmara Municipal de Campo Grande], a prefeita fala que ela ainda está sendo construída, mas de forma muito positiva. Segundo Adriane, são Poderes independentes que quando têm harmonia avançam muito mais.

“A compreensão deles diante das necessidades que surgem neste novo tempo. Porque o que nós implementamos hoje, uma crise que nós estamos vivendo hoje, talvez ela não tenha sido vivenciada no ano passado, então quando eu tenho um momento pontual agora, as soluções são novas e as decisões são outras, e essa construção em parceria faz toda a diferença. A gente tem obtido resultados bem satisfatórios diante das crises que a gente enfrentou”, declarou.

Confira mais notícias na edição do Jornal o Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.