Fluminense vence Cruzeiro e vai às quartas da Copa do Brasil

Com mais uma bela atuação, o Fluminense bateu o Cruzeiro por 3 a 0, ontem (12), no Mineirão, em partida válida pelas oitavas da Copa do Brasil. O tricolor soube manter a tranquilidade na saída de bola, mesmo com a pressão do adversário e atmosfera criada pela torcida, que fez uma grande festa mesmo com a eliminação da raposa.

CLASSIFICAAAAAADO! ESTAMOS NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL, TRICOLOR! VAAAAAAAAAAMOS PRA CIMA! pic.twitter.com/6Ej11sD2T3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 13, 2022

Como foi o jogo

O Fluminense começou a partida e logo já mostrou a que veio. Com um Paulo Henrique Ganso novamente inspirado, o time criou boas chances nos 10 primeiros minutos. Gabriel Martins teve uma chance clara de gol.

Após os 15 primeiros minutos, o Cruzeiro equilibrou a partida. Evitando que o clube carioca criasse espaços, a raposa logo neutralizou o ponto mais forte da equipe de Fernando Diniz, que é a intensa troca de passes.

Até os 20 minutos da segunda etapa, o cenário do jogo não havia mudado. O Cruzeiro continuava pressionando e tinha a classificação mais próxima. Porém isso não durou até o final.

O Fluminense conseguiu aproveitar melhor os espaços e engatou logo três chances seguidas, com Samuel Xavier arriscando de fora da área duas vezes seguidas e, finalmente, no gol de Arias, após bela tabela com Cano. O colombiano, aliás, fez grande partida, com muita participação e movimentação, em mais uma participação que justifica o motivo pelo qual é um dos melhores do time.

Com dois gols de desvantagem, o time de Pezzolano teve que sair para o jogo, dando mais espaços para o clube carioca. Cano marcou o segundo aos 39 minutos, após receber belo passe do Martinelli.

Diante de um adversário abatido pela dificuldade reverter o resultado, o Flu seguiu em busca de aproveitar os espaços. E Nathan, um personagem que parecia improvável, marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e fechou a conta da classificação.

Esse grupo é bom demais! A festa do #TimeDeGuerreiros depois do gol do Nathan foi muito linda! ❤️💚 pic.twitter.com/vYnZTA6Xlt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 13, 2022

Fernando Diniz

Criticado por muitos e elogiado por muitos também, o técnico Fernando Diniz parece ter estabelecido mais um bom trabalho.

Fernando Diniz está no comando do Fluminense desde o começo de maio, quando a equipe demitiu Abel Braga. De lá para cá, são 12 vitórias em 18 jogos, com apenas três derrotas e um total de 38 gols marcados e 14 sofridos.

Seu último bom trabalho havia sido no São Paulo, porém o final melancólico, perdendo dois títulos, parecia ter baqueado o técnico que foi criticado pelo seu jeito idealista de ver o futebol.

O desempenho do Fluminense trouxe elogios, inclusive elogios de Neymar, que postou no Twitter sua admiração pelo treinador.

Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Br não dão tempo suficiente. — Neymar Jr (@neymarjr) July 13, 2022

