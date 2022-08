Eleitor deve entregar o celular antes de ir para urna, diz TSE

Uma mesa receptora será responsável por esse novo processo envolvendo os aparelhos eletrônicos. Se o eleitor se recusar a entregar o objeto, a Policia Militar deverá ser chamada pelo juiz eleitoral e o individuo poderá responder por crime eleitoral. Além disso, detectores de metais poderão ser utilizados em situações especiais, que serão avaliadas pelo juiz eleitoral.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, destacou que a utilização dos celulares nas eleições era uma imensa preocupação e que “lembrava o ministro Ricardo Lewandowski que houve uma flexibilização para que entrasse, desde que desligado, desde que no bolso. Nós percebemos que isso não é satisfatório, uma vez que o mesário não pode ingressar na cabine que é indevassável para saber se a pessoa ligou ou não o celular”.

Moraes também relembrou que o celular pode ser utilizado de forma ilegal, como por exemplo, por milícias exigindo vídeos para comprovar o voto do eleitor, o oferecimento de vantagens com a troca de voto e até mesmo, a gravação de vídeos para mostrar falsos problemas nas urnas.

