Eleições 2024: PT fecha apoio ao União Brasil em duas cidades

O PT fechou apoio a duas candidaturas do União Brasil a prefeituras nas eleições de 2024, que têm o primeiro turno marcado para 6 de outubro. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará nos palanques de Neto Bota, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e de Rafael Ribeiro, em Parauapebas, no Pará. Ambos presidem a Câmara dos Vereadores de suas cidades.

A legenda já oficializou suas posições em 95 cidades com mais de 100 mil habitantes para as disputas de outubro. Na maior parte delas, o PT terá candidatura própria. Mas há apoios importantes a outros nomes, como ao deputado Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, e ao vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), em Salvador.

Relação complicada

A aproximação eleitoral entre os petistas e o União Brasil envolve um movimento mais complexo. Vale lembrar que a sigla nasceu, em 2021, de uma fusão entre o Democratas, rival histórico do PT, e o PSL, partido que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político nas eleições de 2018.

Mesmo chefiando ministérios no governo — das Comunicações, com Juscelino Filho, e do Turismo, com Celso Sabino –, a legenda tem uma relação atribulada com o Palácio do Planalto e pode concorrer contra Lula — ou um nome apoiado por ele — em 2026, com o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, que já declarou ter intenção de se candidatar à Presidência da República no pleito.

