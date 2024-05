Observação do Céu com telescópio acontece amanhã na UFMS

Nesta quarta-feira(15) acontece na Casa da Ciência e Cultura da UFMS, uma ação de observação do céu com telescópio das 18h às 20h. A ação gratuita faz parte da 22º Semana Nacional de Museus no Brasil, a qual mais de 1.080 instituições culturais e educativas participam.

Todos os públicos podem prestigiar e aprender sobre como observar e “ler o céu. A ação será organizada pelo Clube de Astronomia Carl Sagan que retorna com as atividades e iniciará um curso de formação de novos monitores.

“Estamos retomando o nosso carro-chefe, que são os atendimentos a escolas na Casa da Ciência e Cultura de Campo Grande. Inicialmente, será feito um por semana, aumentando paulatinamente. Também pretendemos realizar palestras quinzenais”, conta a coordenadora.

22ª Semana Nacional de Museus

Além da Casa da Ciência e Cultura da UFMS, fazem parte da programação da Semana, o Museu de Arqueologia da UFMS e o Laboratório de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade.

No dia 17, a partir das 14h, será realizado o 8º Encontro da Rede de Educadores em Museus de Mato Grosso do Sul, com palestra e debate sobre a Política Nacional de Educação Museal, no Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, com entrada pelo Portal Nhandeva.

Já no dia 18, das 16h às 19h, a população pode prestigiar o sarau em celebração ao Dia Internacional dos Museus, promovido pelo Sistema Estadual de Museus e o Museu de Arte Urbana de Campo Grande, localizado na rua dos Ferroviários, número 118, bairro Cabreúva. A programação na íntegra foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Museus, no Guia de Programação do Centro-Oeste.

Com informações do Site da UFMS.

Leia Mais

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.