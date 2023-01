Eduardo riedel dá posse aos secretários

Logo após a posse do governador, aconteceu a do secretariado, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.Ao todo, o novo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), empossou 14 novos secretários em cerimônia neste domingo (1º). Entre o total de nomes, quatro são mulheres. Nomes que já estavam no Governo de Reinaldo Azambuja permanecem no alto escalão.

O event foi abert com a apresentação de umvideo insttucional inde foi contada a história de Mato Grosso do Sul atraves dos governadores desde a divisão. A apresentaçao foi intercalada com a apresentação de artistas sulmatogrossenseses.

Os nomes foram anunciados ao longo do mês de dezembro do ano passado. Entretanto, as oficializações das secretarias só foram feitas após o governador, Eduardo Riedel, tomar posse neste domingo.

O 14 nomes que vão compor o alto escalão da política de Mato Grosso do Sul a partir deste 1º de janeiro de 2023.

Marcelo Miranda: Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania;

Elisa Cleia Nobre: Direitos Humanos e Assistência Social;

Helio Queiroz Daher: Educação;

Eliane Detoni: Escritório de Parcerias Estratégicas;

Ana Carolina Nardes: Administração;

Eduardo Rocha : Casa Civil;

Carlos Eduardo Girão: Controladoria-Geral do Estado;

Flávio Cesar Mendes de Oliveira: Fazenda;

Pedro Arlei Caravina: Governo e Gestão Estratégica;

Hélio Peluffo Filho (PSDB): Infraestrutura e Logística;

Antonio Carlos Videira: Justiça e Segurança Pública;

Jaime Verruck: Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação;

Ana Carolina Ali Garcia: Procuradoria-Geral do Estado;

Maurício Simões Corrêa: Saúde.