Eduardo Bolsonaro pede licença do mandato e anuncia que vai morar nos EUA

Deputado afirma que se dedicará a buscar sanções contra Alexandre de Moraes e gestão da PF; afastamento ocorre dias antes de julgamento de Bolsonaro no STF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (18) que vai se licenciar do mandato na Câmara e pretende passar um período morando nos Estados Unidos. A decisão foi comunicada por ele nas redes sociais, onde justificou o afastamento como uma forma de intensificar ações contra autoridades brasileiras.

“Eu abdico temporariamente dele para seguir representando esses milhões de irmãos de pátria”, escreveu, referindo-se ao mandato parlamentar. Segundo Eduardo, o afastamento será sem remuneração. “Irei me licenciar sem remuneração, para me dedicar integralmente e buscar devidas sanções aos violadores de direitos humanos”, afirmou.

Ainda segundo o deputado, a estadia nos EUA tem um objetivo claro: pressionar por punições ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e à direção da Polícia Federal. “Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestão da Polícia Federal merecem”, declarou.

A licença de Eduardo ocorre em meio ao avanço de investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai. O STF marcou para o próximo dia 25 o julgamento da denúncia apresentada contra o ex-presidente no inquérito sobre tentativa de golpe, o que pode dar maior visibilidade internacional ao caso, especialmente com a presença do deputado em solo americano.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram