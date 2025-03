Cadastro para público LGBTQIAPN+ pode ser feito online e de maneira presencial em Corumbá

Iniciativa busca ter amparo de dados sobre esse público para aplicar políticas públicas

A primeira fase de cadastramento do público LGBTQIAPN+ está sendo realizada em Corumbá e no primeiro trimestre de 2025, dezenas de pessoas preencheram formulário de maneira presencial com orientação da Gerência de Políticas Públicas para LGBT.

O cadastro é importante para detalhamento de dados e formação de banco de informações para que o atendimento a este público ganhe mais funcionalidade e cumpra com as especificidades da população. O município é um dos poucos em Mato Grosso do Sul que possui uma secretaria para atender o público LGBTQIA+.

Para o gerente de Políticas Públicas Cláudio Eduardo Soares Braga, os dados somados representam, além de garantir direitos e políticas públicas, um verdadeiro avanço e acolhimento. “Iniciamos a primeira fase de cadastramento no final do mês de janeiro, cumprimos visitas domiciliares, visitamos os barracões de escolas de samba e disponibilizamos um formulário online para facilitar a atualização cadastral, embora nosso principal foco seja o preenchimento de maneira presencial, onde se possibilita de forma mais humanizada realizar uma melhor leitura das demandas e sugestões através da acolhida olho no olho”, finaliza.

Para o superintendente de Políticas Públicas, William Duarte, o trabalho em campo traz imensuráveis benefícios, pois permite assistir a população de forma mais humanizada.

A ação é realizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Corumbá.

Cadastros

Os cadastros seguem ativos e podem ser feitos através do formulário do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYXLmCTCnGE6EZuO4U2tBQNV6jjmMo4gSIDXYPU6Yo8bY3Qg/viewform ,

Para realizar na forma presencial. basta ir até a Sede da Superintendência , sito a rua XV de Novembro n° 400, para agendar visitas domiciliares para cadastramento e explanação de plano anual da pasta o munícipe deve entrar em contato com o número de telefone: (67) 99185-1753 ou e mail: [email protected].