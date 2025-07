Dr. Victor Rocha se reúne com representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer na Câmara Municipal

Na manhã desta terça-feira (22), o vereador Dr. Victor Rocha recebeu, na Câmara Municipal de Campo Grande, representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias, discutir políticas públicas voltadas ao enfrentamento do câncer e ampliar o trabalho conjunto em prol da saúde da mulher em Mato Grosso do Sul.

Participaram da reunião:

• Lurdes Bogacke – Presidente Estadual da Rede Feminina de Combate ao Câncer;

• Cleci Bogacke – Tesoureira Estadual e Presidente da Rede em Chapadão do Sul;

• Rosana Assunção – Vice-Tesoureira Estadual;

• Jacinta Hellmann – 1ª Secretária da Rede Estadual e Vice-Presidente da Rede em Chapadão do Sul;

• Grace Kelli Oliveira Sellez – Coordenadora Institucional Estadual e Coordenadora Municipal em Chapadão do Sul;

• Cassy Monteiro – Apoiadora da Rede Feminina.

Durante o encontro, foram compartilhadas experiências, demandas e propostas para fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico precoce e acolhimento às mulheres em tratamento oncológico. Dr. Victor Rocha, médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, reafirmou seu compromisso com a promoção de uma saúde pública mais humanizada, eficiente e acessível.

“A Rede Feminina realiza um trabalho extraordinário, com dedicação voluntária que transforma vidas. Vamos seguir caminhando juntos para ampliar o alcance desse cuidado tão necessário, especialmente para as mulheres que mais precisam”, destacou o vereador.

A reunião marca um importante passo na construção de parcerias entre o legislativo municipal e as entidades da sociedade civil, buscando soluções efetivas e sensíveis para a área da saúde em todo o estado.

Também participou do encontro o sr. Nino, assessor do deputado federal Rodolfo Nogueira, reforçando o apoio parlamentar às ações de enfrentamento ao câncer.