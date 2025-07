Atenção: obras e manutenções alteram tráfego em trechos da BR-163 nesta quarta-feira (23), em MS

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (23) devem redobrar a atenção. A concessionária MSVia realiza obras de manutenção preventiva em diversos pontos da rodovia, como parte do cronograma contínuo de conservação da via.

As equipes estão empenhadas em serviços de tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem. Em função das intervenções, o tráfego pode operar em sistema de pare-e-siga ou apresentar desvios temporários, com circulação alternada nos dois sentidos da pista.

Ao todo, são 7 pontos com desvios e 21 com possibilidade de pare-e-siga. A MSVia reforça a necessidade de atenção redobrada nas áreas sinalizadas, respeitando a sinalização provisória e reduzindo a velocidade. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por segurança, o que pode alterar o cronograma das atividades ao longo do dia.

Confira os trechos com desvio de tráfego:

Jaraguari – Entre os kms 536 e 530; entre os kms 520 e 516

Campo Grande – Entre os kms 401 e 400

Nova Alvorada do Sul / Sidrolândia – No km 266

Nova Alvorada do Sul – No km 259

Caarapó – No km 234

Naviraí – No km 112

Trechos com sistema pare-e-siga:

Sonora – Entre os kms 834 e 832; no km 823; entre os kms 802 e 800

Rio Verde de Mato Grosso – Entre os kms 725 e 723; entre os kms 706 e 704

São Gabriel do Oeste – No km 669; entre os kms 665 e 663

Jaraguari – Entre os kms 545 e 544; no km 541; no km 524

Jaraguari / Rochedo – No km 537

Campo Grande – No km 444

Nova Alvorada do Sul – No km 328

Dourados / Caarapó – Entre os kms 243 e 242

Caarapó – No km 238; no km 220; no km 218

Naviraí / Juti – No km 150

Itaquiraí / Naviraí – No km 103

Itaquiraí – Entre os kms 88 e 86

Mundo Novo – No km 19

A concessionária disponibiliza informações atualizadas em tempo real no site odovias.grupoccr.com.br/msvia e por meio do Disque CCR MSVia no telefone 0800 648 0163, com atendimento gratuito inclusive para chamadas de celular.