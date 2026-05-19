Dr. Victor Rocha representa Campo Grande no maior debate sobre câncer de mama do país

No evento, Dr. Victor apresentou a Casa Rosa como referência nacional

Entre os dias 13 e 16 de maio, o vereador e médico mastologista voluntário da Associação Beneficente Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, representou Campo Grande no 28º Congresso Brasileiro de Mastologia, considerado o maior espaço de debate sobre câncer de mama do país.

Durante o evento, Dr. Victor apresentou a experiência da Casa Rosa como uma política pública exitosa construída em Campo Grande e que vem se tornando referência nacional na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama pelo SUS.

Com mais de 15 mil atendimentos realizados de forma voluntária e mais de 250 casos de câncer de mama diagnosticados, a Casa Rosa se consolidou como um dos principais projetos de saúde pública voltados à saúde da mulher no Brasil.

Na apresentação, Dr. Victor destacou os avanços implantados pela Casa Rosa para garantir mais agilidade e eficiência no cuidado às pacientes, reduzindo filas e acelerando diagnósticos. Entre os destaques estão a implementação de testes genéticos e da mamotomia tecnologia moderna utilizada para retirada de lesões mamárias de forma minimamente invasiva.

Segundo o mastologista, muitas dessas iniciativas já eram realizadas pela Casa Rosa antes mesmo de começarem a ser ampliadas pelo Ministério da Saúde.

“A Casa Rosa nasceu para salvar vidas. Tudo o que implantamos teve um único objetivo: dar mais rapidez à prevenção, ao diagnóstico e ao início do tratamento do câncer de mama”, destacou Dr. Victor Rocha.

O congresso reuniu especialistas do Brasil e do mundo para discutir inovação, novas tecnologias, rastreamento, diagnóstico precoce e tratamentos modernos contra o câncer de mama.

Além de compartilhar os resultados alcançados em Campo Grande, Dr. Victor também debateu a importância de transformar experiências bem-sucedidas em políticas públicas capazes de inspirar outras cidades brasileiras.

“A saúde pública precisa ser eficiente, humana e resolutiva. Ver a Casa Rosa sendo apresentada no maior congresso de mastologia do país mostra que Campo Grande está no caminho certo”, afirmou.

A participação no evento reforça o reconhecimento nacional da Casa Rosa como um modelo de acolhimento, prevenção e cuidado que vem ajudando a salvar vidas e transformando a realidade de centenas de famílias sul-mato-grossenses.

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