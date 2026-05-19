Botijão de gás provoca incêndio em padaria de MS

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada desta terça-feira (19) para combater um incêndio em uma padaria, causado por um botijão de gás, na Rua Tenente Melquíades de Jesus, em Corumbá.

A equipe constatou que o foco das chamas teve início em um botijão de gás acoplado a um forno. O fogo atingiu toda a área de produção do estabelecimento.

Durante a operação, foram utilizados pelo menos 500 litros de água. Em seguida, a equipe realizou a retirada dos botijões e prosseguiu com o trabalho de rescaldo.

O local ficou completamente destruído. Equipamentos como amassadeira, fogão, geladeira, forno, prateleiras e utensílios utilizados na produção foram danificados, além de produtos destinados à produção diária da padaria, como bolos, doces e outros insumos.

Após a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança, a guarnição deixou o local em segurança para o proprietário do estabelecimento.

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