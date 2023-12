Dr. Victor Rocha fiscaliza número de ambulâncias para atender a população de Campo Grande

Durante fiscalização, presidente da Comissão de Saúde fica sabendo que apenas 5 ambulâncias estão atendendo nesta terça-feira (05)

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã de terça-feira (05) para fiscalizar o número de ambulâncias que estão atendendo a população de Campo Grande. Na oportunidade, o parlamentar foi informado que apenas cinco ambulâncias estão prestando serviços à população da Capital Morena.

“São necessárias 14 ambulâncias para atender a demanda da Capital, porém fui informado que nesta terça-feira apenas cinco estão disponíveis para atendimento. Como podemos oferecer atendimento a nossa gente com essa falta de ambulâncias?”, questionou o parlamentar progressista.

Hoje, faltam ambulâncias nas seguintes Unidades de Saúde: Cel. Antonino, Bahia, Aero Rancho, Leblon, Moreninhas, Coophavila e Tiradentes. “As equipes estão prontas para socorrer nossa gente, porém falta a ambulância, que é o meio de transporte necessário para atender acidentes de trânsito, paradas cardíacas, partos, AVC´s, etc. Temos que dar condições de trabalho para as equipes do Samu”, dependeu o parlamentar.

Outra informação repassada é que a licitação para locação de 10 ambulâncias, que está desde março para ser realizada, foi impugnada. “Fui informado que houve a impugnação do edital, porém até o momento o Samu não foi informado pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp) quais são as informações que são necessárias para que o edital possa ser lançado novamente”.

"Precisamos de celeridade para que haja aumento de frota de ambulâncias de Campo Grande, pois, é de extrema importância para garantir um atendimento rápido e eficiente em situações de emergência médica, salvando vidas e proporcionando cuidados adequados aos pacientes", finalizou Dr. Victor Rocha.

