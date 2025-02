Dr. Victor Rocha entrega Medalha Senadora Marisa Serrano a Luciene Lemos de Campos pelo Mérito Educativo

A professora e pesquisadora Luciene Lemos de Campos foi homenageada com a Medalha Senadora Marisa Serrano pelo Mérito Educativo, uma honraria concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande a profissionais que se destacam na área da educação.

A entrega da medalha foi realizada pelo vereador Dr. Victor Rocha, que reconheceu a trajetória e o impacto de Luciene na formação de estudantes e na valorização da literatura sul-mato-grossense.

Uma história de dedicação e incentivo à leitura – Luciene Lemos de Campos construiu uma trajetória exemplar na educação e na valorização da literatura. Graduada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 1987, aprimorou seus estudos com uma especialização em Língua Portuguesa em Patrocínio (MG) e concluiu o Mestrado em Estudos Fronteiriços pela UFMS em 2010.

Seu compromisso com a educação pública e o ensino de qualidade se refletiu em décadas de atuação. Funcionária concursada do Ministério da Fazenda, trabalhou na Inspetoria da Receita Federal em Corumbá, mas sua vocação pela docência a levou a lecionar em escolas privadas desde 1986 e a ingressar na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) em 1989, onde foi aprovada em dois concursos públicos.

Ao longo de sua carreira, atuou como professora de Literatura e Língua Portuguesa nos ensinos Fundamental e Médio, além de ministrar aulas no ensino superior, como professora substituta na UFMS/CPAN, ensinando Práticas de Ensino e Literatura Brasileira. Sua experiência também incluiu funções administrativas e pedagógicas, como Gestora Pedagógica na Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá (CRE-3) e Professora Formadora na área de Linguagens.

Essa dedicação à educação e ao conhecimento teve reflexos diretos na vida de seus alunos, como foi o caso do próprio Dr. Victor Rocha, que recebeu um suporte fundamental de Luciene durante sua preparação para o vestibular de Medicina. Na época, o acesso à informação era limitado, sem a facilidade da internet, e Luciene assumiu o papel de mentora, pesquisando os livros que caíam nas provas, indicando leituras essenciais e incentivando sua jornada rumo à aprovação.

Além da sala de aula, Luciene sempre esteve envolvida em projetos de incentivo à leitura e literatura. Finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa (2016) na categoria Artigo de Opinião, ela possui diversas publicações acadêmicas sobre literatura brasileira e regional. Em 2024, lançou sua mais recente obra, “A Mendiga e o Andarilho na poesia de Manoel de Barros”, reafirmando seu compromisso com a valorização da literatura sul-mato-grossense.

Reconhecimento e gratidão – Durante a entrega da medalha, Dr. Victor Rocha destacou a importância de reconhecer educadores que, além de ensinar conteúdos, transformam vidas. “Eu sou testemunha do impacto que um professor pode ter na trajetória de um aluno. A professora Luciene foi essencial na minha formação, e essa homenagem é uma forma de expressar nossa gratidão por tudo o que ela fez e continua fazendo pela educação e pela literatura” – afirmou o vereador.

A Medalha Senadora Marisa Serrano pelo Mérito Educativo reafirma o compromisso com a valorização da educação e homenageia profissionais que deixam um legado de aprendizado e inspiração para Mato Grosso do Sul.