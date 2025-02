Dagoberto e Sebrae discutem soluções para fortalecer pequenos negócios em MS

Em um encontro marcado pelo compromisso com o desenvolvimento econômico, o deputado Dagoberto, acompanhado de sua esposa Verônica, reuniu-se com o Diretor-Presidente do Sebrae, Dr. Décio Lima, para discutir estratégias que fortaleçam os pequenos negócios em Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião, foram abordadas iniciativas que visam ampliar a capacitação dos empreendedores, facilitar o acesso a crédito e incentivar a digitalização dos processos empresariais. O diálogo destacou a importância da inovação e da formalização dos negócios, promovendo um ambiente propício para a geração de empregos e o crescimento sustentável da economia local.

O Sebrae, reconhecido por oferecer cursos, mentorias e eventos, foi enfatizado como peça-chave na transformação de ideias em empreendimentos de sucesso. A troca de experiências e a definição de metas estratégicas reforçaram a necessidade de parcerias sólidas entre o poder público e o setor produtivo para impulsionar o mercado e fomentar a competitividade dos pequenos negócios.

Ao final do encontro, o deputado Dagoberto afirmou:

“Quando o empreendedor recebe o apoio que precisa, toda a comunidade se beneficia. Estamos juntos nessa missão de transformar desafios em oportunidades e de construir um futuro mais forte e sustentável para Mato Grosso do Sul.”

O deputado também destacou a importância de garantir ferramentas e suporte para os pequenos negócios crescerem e gerarem mais empregos:

“Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que cada pequeno empreendedor do Mato Grosso do Sul tenha as ferramentas e o apoio necessário para crescer e gerar empregos. A força da nossa economia começa com a qualificação, o crédito acessível e a inovação. Com a colaboração do Sebrae e de todos os parceiros, vamos construir soluções que transformam ideias em grandes negócios e que fortalecem a comunidade como um todo.”

Com essa postura, Dagoberto reafirma seu compromisso com o fortalecimento da economia do estado, demonstrando que investir no empreendedor é investir no futuro de toda a região.

Por Élen Malfará

