Dr. Victor Rocha Entrega Maior Honraria de Campo Grande a Personalidades que Impulsionam oDesenvolvimento da Capital

Na noite desta quinta-feira (22), o vereador Dr. Victor Rocha entregou Títulos de Cidadãos Campo-grandense a personalidades que, em suas áreas, têm contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento da Capital de Mato Grosso do Sul.

Entre os homenageados estava Ivan Abrahão Marinho, que na oportunidade foi representado pelo seu filho, Gabriel Affonso de Barros Marinho. Ivan é um exemplo de dedicação e sucesso empresarial. Nascido em Corumbá, Marinho construiu uma carreira sólida na área de economia, destacando-se pela sua atuação em empresas como Brinquedos Estrela e Imagetech Tecnologia da Informação. “Ivan é um exemplo de como a determinação e o compromisso com a excelência podem transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Seu trabalho é um orgulho para todos nós”, declarou Dr. Victor Rocha.

Cira Soares Monteiro Ribeiro, outra homenageada, tem se destacado pela sua atuação na gestão de conflitos e resolução extrajudicial, além de sua importante contribuição no âmbito parlamentar.

Ana Maria Rebelato, empreendedora que contribui significativamente para o desenvolvimento econômico de Campo Grande. No início da década de 80, e na década de 90 começou a empreender no ramo de vestuário, possuindo, atualmente, junto com seus filhos, três lojas nesse segmento. A homenageada contribui diretamente com o desenvolvimento econômico de nossa capital, gerando empregos com seu olhar voltado ao empreendedorismo.

Ao final da solenidade, o vereador destacou a importância da entrega desses títulos: “Estamos aqui celebrando os 125 anos de Campo Grande e é uma honra entregar a maior honraria da nossa cidade a essas pessoas que tanto contribuem para o nosso crescimento e bem-estar. Este reconhecimento é mais do que merecido.”

Essas homenagens reforçam o reconhecimento da Câmara Municipal de Campo Grande aos cidadãos que, com seu trabalho e dedicação, ajudam a construir uma cidade melhor para todos.

