No aniversário de Campo Grande, Jads e Jadson gravam novo DVD com show gratuito

Dupla prepara novo DVD “Bruto é Pop” com versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90

Conhecidos pelo sistema “bruto, rústico e sistemático”, a dupla Jads & Jadson surpreende os fãs ao gravar nesta segunda-feira (26), no Parque das Nações Indígenas, o seu mais novo DVD “Bruto é Pop”. Com entrada franca e mega estrutura montada, os músicos apresentam nova proposta em seu repertório ao contar com versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90. O início do evento está marcado para às 16h30 e a gravação às 17h30, com entrada gratuita.

O emblemático pôr do sol do Parque das Nações Indígenas dará um toque especial durante a gravação do DVD. No aniversário de Campo Grande, a cidade ganhará um lindo presente ao sediar o show de uma das duplas mais conhecidas e respeitadas da música sertaneja.

Além das músicas sertanejas autorais, durante a carreira, Jadson e Jadson também se dedicaram à regravações de grandes canções que marcaram suas trajetórias. Para esse novo projeto, o repertório mescla músicas de outros segmentos que ganham vida com o tom de voz único da dupla.

“Desde o começo da nossa carreira sempre trouxemos uma versão pop para o nosso trabalho e dessa vez, atendendo o pedido dos fãs, iremos fazer um repertório inteiro com clássicos da música brasileira. É um presente para nós e para Campo Grande estarmos juntos no aniversário dessa cidade que sempre nos acolheu”, afirma Jads.

Com muitas surpresas para os campo-grandenses, a expectativa é atrair milhares de pessoas para curtir boa música em uma tarde mais que especial. Participações como da cantora Kell Smith estão confirmadas.

A gravação do DVD é uma realização da Som Livre, Ninho do Entretenimento e Ayslan Abdo. De acordo com a produção, o projeto foi planejado há mais de um ano, entre as escolhas do repertório e autorizações para regravações.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.