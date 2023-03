Quarta-feira segue com tempo quente e seco no Estado

A previsão climática para esta quarta-feira (29) indica tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul. A presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera favorece esse clima. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os modelos de previsão não apontam altos acumulados de chuva.

É esperado tempo com sol e temperaturas acima dos 30°C, mas pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer durante o dia. Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 33°C. Iguatemi registra mínima de 22°C e máxima de 34°C. Em Três Lagoas, a mínima será de 23°C e a máxima de 36°C.

Na região pantaneira, a mínima prevista em Corumbá é de 25° e a máxima é de 34°C. Aquidauana atinge 23ºC de mínima e 35°C de máxima. Porto Murtinho terá mínima de 25°C e máxima de 35°C. No norte, Camapuã tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 34°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale para a região sul de MS.