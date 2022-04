Doria deixa Governo de SP com 23% de aprovação e 36% de reprovação, mostra Datafolha

O tucano João Doria encerrou seu governo em São Paulo com avaliação positiva de 23% dos paulistas, de acordo com pesquisa Datafolha. Levantamento do instituto feito entre terça (5) e quarta-feira (6) mostra que os índices de aprovação e reprovação dele se mantiveram estáveis em relação à consulta anterior, feita em dezembro passado.

Agora, consideram a gestão Doria ruim ou péssima 36% dos entrevistados –eram 38% no fim do ano passado. Para 39%, o trabalho feito é regular –antes, a taxa era de 37%. O índice de ótimo/bom era de 24% em 2021.

A margem de erro máxima da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O Datafolha ouviu nesta rodada 1.806 pessoas em 62 municípios paulistas.

Doria renunciou ao governo no último dia 31 para concorrer à Presidência da República. Assumiu o estado o vice, Rodrigo Garcia, eleito pelo DEM e hoje no PSDB.

O fim do governo Doria foi marcado por um imbróglio que esteve prestes a implodir a aliança que governa o estado há décadas.

Na semana passada, na véspera do dia anunciado para a renúncia, o tucano comunicou ao vice que havia decidido permanecer no cargo, desistindo da pré-candidatura à Presidência.

Vencedor das prévias nacionais do PSDB em 2021, Doria não decolou nas pesquisas e enfrenta resistência interna de ala simpática ao ex-governador gaúcho Eduardo Leite.

A notícia deixou o meio político do estado em polvorosa.

Aliados de Rodrigo Garcia se queixavam da quebra de acordo e cogitaram um rompimento. Doria, por fim, manteve o plano original e deixou o cargo, afagando o sucessor em evento de despedida na capital.

Com informações da Folhapress