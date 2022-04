Em calendário apertado, Palmeiras estreia no Brasileiro contra o Ceará

Apenas dois dias após chegar de viagem da Venezuela, o Palmeiras faz sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Ceará, amanhã (9), às 21h, no Allianz Parque. O jogo é mais uma etapa no calendário apertado do clube alviverde. O elenco chegou no Brasil na noite desta quinta-feira (7), deixando o técnico Abel Ferreira somente hoje (8) para realizar o treino para estreia.

O time venceu o final do Campeonato Paulista no domingo (3), realizou treino na segunda-feira (4) e viajou para Venezuela na terça-feira (5), para enfrentar o Deportivo Táchira, pela Libertadores, na quarta-feira (6).

O Campeonato Brasileiro marca também a busca de Abel por mais um troféu em sua galeria no comando do Palmeiras -o Paulista foi o quinto título do técnico português, que também já levou a Libertadores em 2020 e 2021, a Copa do Brasil em 2020 e a Recopa Sul-Americana deste ano.

O sucesso do Palmeiras com Abel Ferreira também tem apresentado reflexos fora de campo. O time alviverde chegou nesta quinta-feira a 65 mil sócios do programa Avanti, a maior marca desde julho de 2019. O número teve um ‘boom’ logo após o vídeo publicado pelo clube na última terça-feira (5) onde o técnico Abel Ferreira prometia um presente para a torcida bater a marca de 120 mil associados.

Na data da publicação da campanha com Abel, o Palmeiras anunciou que havia passado de 60 mil no Avanti. Os 65 mil atingidos nesta quinta representam o dobro do menor número registrado nos últimos anos: em julho do ano passado, o programa chegou a 32,5 mil sócios reflexo da pandemia que fechou os portões dos estádios.

“Temos quebrado recordes, temos feito história, e eu só vou ficar satisfeito e contente quando passarmos dos 120 mil. Tenho um desafio a vocês. Quando passarmos a marca do 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente ao sócio que passar essa marca. Já que vocês exigem, com todo direito, que nós continuemos a ganhar títulos, a ganhar jogos e batermos recorde, então da minha parte para vocês também tem um desafio”, disse o técnico no vídeo da campanha.

Somando apenas o período desde que Leila Pereira assumiu a presidência, o Palmeiras registrou 23,1 mil novos associados, um aumento de 35,5%. O plano de chegar a 120 mil sócios é da atual diretoria alviverde.

Para a partida deste sábado, Abel deve aproveitar os jogadores poupados no confronto contra o Deportivo Táchira -Danilo, Marcos Rocha, Piquerez e Rony não foram à Venezuela.

Estes dois últimos foram substituídos na final do Paulista com traumas no joelho esquerdo e no ombro direito, respectivamente, e devem ser escalados se apresentarem melhora. Com isto, uma provável escalação alviverde tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

O Ceará, por sua vez, chega à partida embalado por vitória contra o Independiente, por 2 a 1, pela Copa Sul Americana, nesta terça-feira, e tenta quebrar tabu contra o clube alviverde -em 16 disputas contra o Palmeiras em que o clube paulista foi mandante, o Ceará perdeu 13 vezes e empatou três.

O técnico Dorival Jr. deve manter a mesma formação do jogo contra o Independiente, e tem como provável escalação: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richard, Lindoso, Sobral; Lima, Mendoza e Vina.

Com informações da Folhapress