Dois prefeitos migram para PP e partido fala em oposição

O PP vem fortalecendo o partido e trabalhado em atrair novos aliados e filiados e na última segunda-feira (24), a presidente do partido a senadora Tereza Cristina filiou mais dois prefeitos da região leste do Estado para o grupo dos progressistas.

Os prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias e Antônio Ângelo Garcia “Toninho” agora fazem parte do PP.

O vice-presidente do partido e deputado federal, Dr Luiz Ovandro falou sobre serem oposição. “Como vice-presidente do partido em Mato Grosso do Sul, me coloco à disposição das prefeituras para que possamos melhorar a qualidade de vida da população com foco no desenvolvimento dos municípios. Seremos uma oposição coerente, racional, visando o aprimoramento das pautas que estão sendo debatidas no cenário político brasileiro.”, destacou.

O PP está de olho na cadeira da presidência da Assembleia Legislativa e o nome do deputado estadual Gerson Claro era nome favorito, mas os tucanos estão brigando pela vaga.

De olho em 2024 o partido da senadora está crescendo e ganhando força para novos rumos como afirmou Ovandro. “Com o crescimento do número de filiados, nosso partido se mostra cada vez mais forte e preparado para continuar trabalhando pelo nosso estado.”.

