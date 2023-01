Brasil vence Argentina e garante vaga no hexagonal final sub-20

O Brasil mostrou novamente seu poder ofensivo, venceu a Argentina por 3 a 1, nesta segunda-feira (23) e afundou de vez o rival na tabela do Grupo A do Sul-Americano sub-20. A equipe de Ramon Menezes chegou à 2ª vitória consecutiva e garantiu sua classificação no torneio. Guilherme Biro, Andrey e Vitor Roque fizeram os gols do Brasil, enquanto González descontou para os adversários.

Na tabela de classificação, a Seleção segue com 100% de aproveitamento e agora soma seis pontos. O próximo compromisso será diante da Colômbia, na quarta-feira (25), novamente no Estádio Pascual Guerrero, às 21h30 (Horário de Brasília).

Como foi a partida

O Brasil já começou mostrando ofensividade e abriu o placar logo aos 8 minutos da primeira etapa. Guilherme Biro pegou o rebote do goleiro em pancada de Marlon Gomes e, na área, acertou um belo chute para estufar as redes rivais.

Mascherano, técnico do sub-20 argentino, balançava a cabeça negativamente na beirada do campo ao ver o Brasil dominar o clássico. A confiança brasileira contrastava com o nervosismo e excesso de erros de passes dos hermanos. Mesmo abaixo do que pode render, a Argentina era perigosa e Aguirre acertou o travessão.

Aos 24 minutos a Argentina teve a oportunidade de empatar por meio de um pênalti. Mycael acabou derrubando Fernandez dentro da área e o juiz marcou. O capitão Infantino bateu forte e o goleiro brasileiro fez bela defesa para manter o Brasil em vantagem.

Já aos 35, Andrey roubou a bola no meio-campo, arrancou, invadiu a área, bateu cruzado e ampliou para a Seleção.

Na segunda etapa Mascherano mexeu em dose dupla no intervalo para tentar novo ânimo à seleção. Com somente um minuto, contudo, foi o Brasil quem desperdiçou a chance de ampliar. As trocas não surtiram efeito por causa da manutenção do alto número de erros de passes. Os argentinos estavam afoitos e com a defesa descoberta, um convite ao contra-ataque verde e amarelo.

Com boa vantagem, o Brasil buscou administrar o ritmo do jogo e conseguiu dosar a energia. A Argentina, quando chegou, parou no arqueiro brasileiro.

Após ignorar pênalti em Stenio, o árbitro anotou falta inexistente em Vitor Roque dentro da área. O jogador cobrou a penalidade e ampliou.

No último minuto do tempo normal, Gonzálezanotou de cabeça o gol de honra dos argentinos, que agora têm de ganhar duas vezes e torcer para a Colômbia não superar a Seleção Brasileira.

