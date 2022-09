Divergências entre Rede/Psol pode pôr fim à candidatura candidato ao Governo

A federação formada entre os partidos REDE e Psol pode terminar em ruptura em Mato Grosso do Sul. O grupo lançou o nome de Adonis Marcos (Psol) ao Governo do Estado e do Empresário Ilmo Cândido como vice neste pleito. Contanto, um recuo por parte de Cândido pode cancelar a candidatura da chapa.

O descontentamento foi colocado “na mesa” há poucos dias, quando o vereador Professor André Luis (REDE) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande para se queixar da pouca ajuda financeira que a sigla destinou à legenda no estado.

Segundo o presidente da federação Eidson Brito, o projeto focado de crescimento das siglas contava com um “socorro”, para estruturar a candidatura majoritária do Psol. Porém, não foi como o esperado.

De acordo com Brito, outro problema interno é o sentimento de distanciamento por parte do Candidato ao Governo do Psol, Adonis Marcos.” Tentamos por algumas vezes dialogar sobre os compromissos anteriormente planejados, porém estamos a praticamente 15 dias da eleição e não conseguimos avançar os entendimentos.”

Reflexo a isso, Ilmo Cândido, membro fundador da Rede no Estado e atual vice-governador na chapa, afirmou que defende um projeto coletivo, onde o interesse do grupo deve estar acima dos interesses pessoais e que da forma que hoje está vendo o andamento do processo, não vê condições de seguir como vice de uma candidatura que não visa o crescimento de ambas as siglas.

Ilmo Cândido deve se reunir neste fim de semana com Eidson Brito, que também é porta voz estadual do Rede no MS, para discutir a possibilidade de renunciar sua candidatura, fato que poderia acarretar o cancelamento da candidatura de Adônis (PSOL) ao Governo e deixar o REDE livre para manifestar o apoio à outra candidatura Majoritária.