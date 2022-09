Moradores comemoram ponte de concreto para substituir “pinguela” no Lageado

Uma ponte de madeira de aproximadamente 1 metro de largura, ou “pinguela” como os moradores chamam, é a única ligação entre os bairros Parque do Lageado e Manaíra, pelas ruas Francisca Gonçalves Figueiredo e Pitambu, na zona sul de Campo Grande.

A situação precária da passarela se estende há anos e, além da falta de infraestrutura adequada, os moradores convivem com a insegurança, já que o trecho fica perigoso quando anoitece. “À noite é uma escuridão e um trecho muito perigoso”, relata Vanderson Rosa da Silva, de 20 anos, que mora no Dom Antônio Barbosa e precisa atravessar a ponte todos os dias para chegar ao trabalho, um mercadinho localizado na Avenida Guaicurus.

Pequena, a ponte de madeira só comporta a passagem de pessoas a pé, de bicicleta ou moto. O motociclista Cleisson Rodrigues, de 25 anos, conta que um amigo já teve a bicicleta roubada quando passava pelo local. “Durante o dia não é muito perigoso, mas à noite, umas 20 horas quando volto do serviço, sim”, disse ao mencionar que já ouviu muitas promessas de melhorias para o local.

Nascida na região, Rosalina Francisca, de 44 anos, disse que já perdeu as contas de quantas vezes a “pinguela” caiu. Ao saber que uma ponte de concreto será construída no local, a dona de casa comemorou pelo fim da insegurança e falta de infraestrutura adequada para atravessar de um lado ao outro. “Essa ponte vai trazer muitas melhorias para as pessoas que moram aqui perto, vai abrir caminho trazendo mais segurança e amenizando a distância”, disse.

Para acabar com o transtorno vivido pelos moradores, o Governo do Estado vai construir uma ponte de concreto de 40 metros de comprimento interligando as ruas Francisca Gonçalves Figueiredo e Gaudilei Brum. O projeto também prevê obras de drenagem e pavimentação na rua Gaudilei Brum, entre a rua Tambabá e o córrego, na rua Francisca Gonçalves, entre o córrego e a rua Tristão dos Santos e na rua Tristão dos Santos entre a rua Francisca Gonçalves e a rua Leopoldina de Queirós.

O governador Reinaldo Azambuja destaca que o investimento reforça o cuidado que o Governo do Estado tem pelos municípios. “Nossa atenção sempre foi voltada para ouvir e atender as demandas dos municípios e em Campo Grande não foi diferente. Estamos tirando do papel uma promessa antiga que vai beneficiar não somente os moradores do bairro, mas de toda a região do Lageado”, afirmou.

Conforme o secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, o projeto está em fase de licitação. “Abrimos a licitação no último dia 9 para que as empresas apresentem suas propostas. Já temos o recurso garantido para a executar a obra que custará R$ 7,2 milhões”, disse. Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado, as empresas interessadas têm até o dia 17 de outubro para apresentarem suas propostas.