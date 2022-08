Discussão sobre “transporte de passageiros” está na pauta de hoje

Hoje (3), na sessão da Assembleia legislativa, oito projetos estão na pauta para apreciação, sendo um vindo do executivo.

Em redação final, deve ser votado o Projeto de Lei Complementar 4/2019, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis estaduais de Mato Grosso do Sul. O objetivo é classificar a legislação estadual por temas e consolidá-las em uma única lei.

Em primeira discussão, os parlamentares devem apreciar o Projeto de Lei 192/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso do Sul. Ainda relativo ao tema “transporte de passageiros”, está pautado o Projeto de Lei 130/2022, que altera a legislação referente à gratuidade ou desconto nas passagens a pessoas idosas ou com deficiência.

Também em primeira discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 140/2022, que institui a Campanha de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual e Moral no Esporte. Conforme a proposta, a campanha será realizada, anualmente, durante a semana do dia 9 de março.

As demais matérias estão pautadas para discussão única. Entre elas, está o Projeto de Lei 145/2022, que denomina Anuar Salamene a rodovia MS-170, em trecho que passa por Aquidauana. Três projetos de Resolução – 8/2022, 9/2022 e 10/2022 – também devem ser votados na sessão desta quarta-feira. Essas propostas são referentes à concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

A sessão tem início às 9h e é transmitida pelos canais de Comunicação da Casa de Leis.