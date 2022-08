Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

As parcerias ganham força nesta quarta e, se precisa terminar algo que ficou pendente, junte forças com colegas ou pessoas próximas logo cedo, mas sem baixar a guarda. É que nem tudo vai ser perfeito e, se não pegar leve com cobranças e críticas à tarde, vai ser difícil manter a paz com qualquer um. E vejo aqui que quem trabalha em casa ou junto com alguém da família precisa redobrar a diplomacia, tá? Quer uma boa notícia? O astral melhora à noite e poderá se divertir com os amigos. Tá na pista? A dica é investir suas fichas em um contatinho que combina com seu jeito. Controle o ciúme com o mozão e as coisas vão se acertar naturalmente.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Bora lá mergulhar de cabeça nos assuntos do dia a dia e nas obrigações que surgirem pela frente, Touro. Ainda bem que você não terá dificuldade para terminar algumas tarefas cotidianas, ainda que seja preciso ralar dobrado. Confira e-mails, cheque duas vezes as informações que recebe e fuja de polêmicas e fofocas no serviço. As comunicações podem ficar meio embaralhadas à tarde, mas as coisas logo entram nos eixos. Na saúde, respeite seus limites e procure se mexer mais, mesmo que seja em casa. A rotina pode dar as caras no romance, mas faça sua parte para curtir alguns momentos interessantes com o mozão. Alguém que encontra sempre pode demonstrar interesse em você.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros prometem destacar seu lado simpático e encantador, além de garantir uma dose extra de sorte. Tá bom ou quer mais? Mas nem tudo será perfeito e, à tarde, podem pintar gastos inesperados ou prejuízo. Bate na madeira! Antes de sair por aí comprando tudo o que vê pela frente, pense nos boletos que vão cair no seu colo mais cedo ou mais tarde, meu cristalzinho. À noite, tudo indica que vão chover contatinhos e notificações na barra do seu celular. Seu charme está on e devem surgir novos admiradores, inclusive de outras cidades. Ainda bem que a distância não será nenhum problema! Falta de grana pode causar atrito com o mozão, mas, em geral, a vida amorosa segue protegida e podem voltar às boas rapidinho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Hoje, assuntos familiares podem ocupar a maior parte da sua atenção e talvez seja difícil se desligar deles. Pra não deixar que algumas briguinhas se transformem em algo mais sério, respire fundo e tente esfriar a cabeça antes de mandar aquela resposta atravessada no grupo da família. Em casa, melhor ceder em alguns momentos se quiser manter a harmonia. Mudanças e novidades estão em alta – que tal dar uma remodelada no seu cantinho? Com tanta coisa acontecendo, o mozão pode ficar chateado se achar que foi deixado de lado. Um lance antigo pode reaparecer e dar match à noite. Antes de se jogar de cabeça, porém, a dica é resolver os enroscos do passado primeiro.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A vontade de sair da rotina e conhecer novos lugares tem tudo para crescer, Leão. Mas antes de planejar um passeio de última hora, conhecer uma loja nova com os amigos ou ficar de bate-papo com a galera, cuide das suas obrigações, tá? Se não fizer a sua parte, há risco de receber cobranças da chefia. A fofoca também anda solta e ficar de conversinha com os colegas talvez não seja a melhor ideia. Evite compartilhar informações pessoais com qualquer um e proteja seus segredos dos fofoqueiros de plantão. Vai ser divertido sair da rotina com o seu amor! Se não der, vale planejar uma viagem ou passeio romântico. Um lance recente ou paquera inofensiva pode surpreender e engrenar de vez.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Logo cedo, pode se sair bem se tiver que cuidar de assuntos financeiros, seja para administrar a sua grana ou no serviço. Mas não vale ficar de braços cruzados, esperando um bilhete premiado cair no seu colo, Virgem – faça sua parte! Pena que as coisas mudam à tarde e investimento com amigos ou projetos impulsivos podem fazer um rombo na sua conta bancária. Na dúvida, melhor apostar apenas no que for seguro. Os momentos com o mozão não trazem muitas novidades, mas se não pegar leve com a possessividade, isso pode mudar – e não vai ser pra melhor, meu cristalzinho. A paquera também anda devagar, devagarinho…

Libra (de 23/9 a 22/10)

Comece o dia explorando seus pontos fortes em tudo o que fizer. Use a abuse do seu charme e encanto pessoal no trabalho, na vida pessoal, nas redes sociais… À tarde, porém, nem tudo corre às mil maravilhas e alguns atritos podem evoluir para brigas e discussões. Vigie seu comportamento se quiser evitar problemas e procure manter a paz mesmo com quem tem posições diferentes das suas, especialmente no serviço. À noite, a coisa muda e você vai brilhar sem fazer esforço! Na paquera, tome a iniciativa e use todo o seu charme para se aproximar do crush. Ninguém vai resistir! Uma dose extra de carinho deixa tudo mais gostoso na companhia do mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A quarta começa meio devagar e você pode se sair melhor se puder ficar no seu canto, sem se envolver em confusão – sua ou dos outros. Mas o astral fica mais tenso à tarde, meu cristalzinho, e vale a pena rever ideias e posições. Seu signo tem fama de ser teimoso, mas, às vezes, reconhecer um erro e se reinventar pode ser a melhor escolha, Escorpião! Preste atenção aos avisos do seu sexto sentido. Curtir o lar pode ser uma ótima pedida à noite para você repor as energias e reunir a família. Se está sonhando com romance, a dica é apostar na cautela para não se decepcionar. A desconfiança e o ciúme precisam ficar sob controle para não azedar as coisas com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Aproveite o astral favorável desta quarta para retomar contatos, ampliar seus horizontes e fazer algo fora do comum, Sagita. Essas energias maravigolds da Lua deixam as amizades em alta, inclusive com quem está longe. Mas como o trabalho também precisa de atenção, você pode canalizar sua atenção para encontrar novos parceiros de negócios ou para melhorar o contato com os colegas. E como nem tudo é perfeito sem defeito, meu cristalzinho, uma amizade pode chegar ao fim – depois não diga que eu não avisei! A galera pode dar uma força na paquera e há chance de cair de amores por alguém apresentado pelos amigos. Aguarde altas doses de companheirismo e bom humor na convivência com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, você vai fazer grandes planos para o trabalho e o dia tem tudo para ser produtivo. Também vale a pena anotar as boas ideias para colocar em prática mais tarde – pensar no futuro e traçar novos objetivos a longo prazo pode trazer o retorno que deseja. Mas não baixe a guarda na hora de lidar com concorrentes, especialmente à tarde. Se as finanças vão bem, pode ser divertido renovar o guarda-roupa, fazer compras à noite e experimentar algo diferente. Pode até encontrar um novo emprego melhor remunerado! Se a relação está séria, você e o mozão podem fazer planos para o futuro, investir dinheiro juntos ou comprar algo importante. Mas a paquera deixa a desejar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, explore seu lado descolado para conhecer gente nova, lidar com o público em geral ou descobrir novas oportunidades. E se está sonhando em crescer, a dica é investir em conhecimento – um novo curso, a retomada dos estudos, palestras, enfim, qualquer coisa que ajude a dar aquele up no seu currículo! À tarde, redobre o foco, use o bom-senso e evite riscos desnecessários, tá? Talvez seja preciso dar mais atenção à saúde, meu cristalzinho, e tomar cuidado para não se sobrecarregar no serviço. Há sinal de novidades na conquista e um crush que vem de longe pode surpreender. A dois, use a criatividade para deixar a mesmice bem longe do seu romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, confie em seu sexto sentido para lidar com mudanças na sua agenda – talvez os seus planos precisem de alguns ajustes, meu cristalzinho. Ainda assim, a energia fica mais pesada à tarde e há sinal de problemas pela frente. As estrelas avisam que você e o mozão tem tudo para se desentender depois do almoço, por isso, faça o seu melhor para evitar atritos desnecessários, tá? Concentre-se nas suas obrigações e não fique procurando confusão nem fuçando as redes sociais do par – você pode acabar vendo mais do que existe ali. A boa notícia é que irá concentrar todos os olhares na conquista, graças à sua sensualidade que estará ainda mais evidente. Ui, que delícia!