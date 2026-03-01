Diretor-presidente da Funesp permanece em Dubai após fechamento de aeroporto em meio a conflito militar no Oriente Médio

Sem previsão de retorno, Sandro Benites segue nos Emirados Árabes após suspensão de voos causada por ataques na região

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Sandro Benites ainda permanece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em meio à escalada militar no Oriente Médio. Sandro ainda não conseguiu retornar ao Brasil após o fechamento do aeroporto local, depois de ataques atribuídos ao Irã contra o território dos Emirados.

Confira os vídeos:

No vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou ter visto um míssil ser interceptado. “Estou aqui em Dubai, voltando agora do deserto, nas montanhas de Dubai, e temos a notícia dessa guerra, aeroporto fechado. Vou mantendo vocês informados. Conseguimos ver um voo de um míssil sendo interceptado aqui. A previsão de retorno seria segunda-feira para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, mas no momento sem expectativa, vamos ver o que vai acontecer” disse.

Atualmente à frente da Fundação Municipal de Esportes, Benites está fora do país em viagem cuja agenda oficial não foi detalhada. Enquanto a situação no Oriente Médio permanece instável, o retorno do gestor a Campo Grande segue indefinido.

Dubai é considerada uma área estratégica na região do Golfo e abriga presença militar dos Estados Unidos. Com o aumento da tensão, o aeroporto foi fechado e as operações comerciais foram interrompidas, o que gerou incerteza para passageiros que estavam em trânsito. Até o momento, não há confirmação oficial sobre quando os voos serão normalizados.

