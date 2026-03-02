Funsat abre março com 1.324 vagas em Campo Grande

Nesta segunda-feira (3), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.324 vagas de emprego em Campo Grande, oferecidas por 134 empresas. A intermediação é realizada pela Agência de Intermediação da Fundação e abrange 118 atividades diferentes. Para concorrer, o trabalhador precisa ter cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Entre as oportunidades do dia estão vagas para açougueiro, agente de saneamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, guarda de vigilância, magarefe e operador de caixa. Há também 865 vagas de perfil aberto, em 52 funções que não exigem experiência, incluindo atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de estoque, engenheiro civil, monitora de alunos, operador de telemarketing ativo, pedreiro e repositor de mercadorias.

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 92 vagas distribuídas em quatro profissões: auxiliar de confecção, vigilante, porteiro e auxiliar de linha de produção. Informações detalhadas podem ser obtidas no guichê 1, no piso térreo da sede da Funsat.

A Fundação atende em dois endereços: o escritório central, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e o Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O atendimento em ambos os locais começa às 7h.

As novidades sobre vagas podem ser acompanhadas no Painel da Funsat e nas redes sociais do órgão, no Instagram @funsat.cg e no Facebook Funsatcampograndems.

Confira abaixo o catálogo completo com as atividades de recrutamento e o número de vagas disponíveis.

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/