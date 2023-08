Dia Municipal de Conscientização da Prevenção e Proteção contra Incêndio, será incluso no Calendário Oficial de Campo Grande

Projeto de Lei do Dr. Victor Rocha, foi aprovado na Câmara Municipal e data será instituída no dia 27 de janeiro



Foi aprovado projeto de Lei nº 10.858/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP), na Sessão Ordinária de Campo Grande, de terça-feira (08), que institui o Dia Municipal de Conscientização da Prevenção e Proteção contra Incêndio, a ser realizado anualmente no dia 27 de janeiro na Capital Morena.

De acordo com o autor do projeto, Dr. Victor Rocha o Dia Municipal de Conscientização da Prevenção e Proteção contra Incêndio tem como finalidade a conscientização da população campo-grandense, o respeito às normas e a adoção de ações de prevenção e proteção contra incêndio e outras catástrofes no Município de Campo Grande/MS. “Neste dia serão desenvolvidas ações de promoção à segurança, prevenção e proteção contra incêndios”.

Como justificativa do projeto, Dr. Victor Rocha lembrou dos 10 anos da tragédia da Boate Kiss, que houve em Santa Maria que obteve o lamentável saldo de 242 jovens mortos e 600 feridos, devido ao incêndio causado e sobretudo a falta de preparo da casa noturna para essa eventualidade.

“É importante para não só o cidadão campo-grandense, mas como o brasileiro lembrar da necessidade de ter cuidado e infraestrutura nesses locais para evitar tamanha tragédia novamente. O dia 27 de janeiro imprimiu marca na memória do povo brasileiro diante da tragédia que envolveu o incêndio da boate Kiss. A tragédia de Santa Maria deveria forçar uma reflexão séria sobre a cultura disseminada da leniência, desprezo e corrupção endêmica no mundo todo, especialmente nos países em desenvolvimento. Esse projeto vem com intuito de proteção e conscientização, para que nenhuma mãe tenha que enterrar seu filho por esse motivo”, finalizou o parlamentar progressista.

O projeto de lei nº 10.858/23 segue para a sanção do executivo municipal.