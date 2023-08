Corinthians empata com o Newell’s e avança às quartas da Sul-Americana

Time paulista chegou à sua décima partida sem perder

O Corinthians segurou o empate por 0 a 0 com o Newell’s, nesta terça-feira (8), na Argentina, e se classificou às quartas de final da Sul-Americana.

O clube alvinegro paulista avançou com 2 a 1 no placar agregado. A equipe venceu a partida de ida das oitavas, na Neo Química Arena, e tinha a vantagem do empate na volta.

O clube enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Estudiantes e Goiás. A equipe argentina venceu o primeiro embate por 3 a 0, em sua casa, e a decisão será disputada quarta-feira (9), no Serra Dourada.

Além disso, o Corinthians vai receber R$ 2,9 milhões de premiação pela vaga. As quartas de final da Sul-Americana serão disputadas nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo volta a campo no domingo (13) para receber o Coritiba, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O timão chegou à sua décima partida sem perder. A última derrota do time ocorreu há pouco mais de um mês, para o América-MG, na ida das quartas da Copa do Brasil.

O jogo

O time da casa assumiu postura ofensiva desde o início para tentar reverter a desvantagem. Impulsionado pela arquibancada, o Newell’s ditou o ritmo da partida, pressionou a saída de bola e explorou os lados de campo procurando uma brecha na defesa adversária.

O Corinthians não afrouxou a marcação e viu Cássio passar segurança embaixo das traves quando exigido. Sem contar com Renato Augusto, poupado, Luxemburgo armou a equipe no contra-ataque e tinha no jovem Wesley os principais (e quase únicos) momentos de escape.

Yuri Alberto ficou isolado na frente e, encaixotado, pouco conseguiu participar do primeiro tempo. Muito espaçado, o time visitante encontrava dificuldades para criar e mal ameaçou o gol adversário antes do intervalo.

Os argentinos perderam intensidade na etapa final e não tiveram fôlego para reagir. Acesse também: Libertadores: Flu supera Argentinos Juniors em jogo tenso e avança

Com informações da Folhapress, por André Martins