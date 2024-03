Dia 8 de maio é a data final para emitir ou regularizar título eleitoral

As Eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro, mas o prazo para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral termina no dia 8 de maio. Após essa data, os serviços ao eleitor ficarão indisponíveis. (Consulte sua situação eleitoral aqui).

A regularização pode ser feita de forma on-line por meio do Título Net ou presencialmente, diretamente nos Cartórios Eleitorais. Quem não possui biometria deverá comparecer ao seu cartório eleitoral munido de documento oficial de identidade (exceto CNH), com foto, e comprovante de endereço, no prazo de até 30 dias do requerimento, para realizarem a coleta.

Locais de atendimento

Os endereços dos cartórios eleitorais do estado, bem como os postos de atendimentos, podem ser consultados aqui. Em Campo Grande, o atendimento é realizado no Cijus (Rua 7 de setembro com Av. Calógeras (antigo Shopping 26 de Agosto) – Centro) e na Central de Atendimento ao Eleitor (Rua Delegado José Alfredo Hardman (antiga Rua do Diário), 180, Parque dos Poderes). O atendimento é realizado das 12 às 18h (não é necessário agendamento).

Com informações da assessoria