Deumeires Morais quer fortalecer lutas históricas à frente da Fetems

Após 20 anos, a maior entidade sindical da educação em Mato Grosso do Sul pode voltar a ter uma mulher no cargo de presidente; eleição será no dia 2 de junho.

A professora Deumeires Morais está na corrida pela presidência da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), entidade que representa cerca de 25 mil profissionais da educação em todo o estado. Atual vice-presidente da federação e com quase quatro décadas dedicadas ao magistério, ela encabeça a Chapa 1 nas eleições marcadas para 2 de junho e poderá ser a primeira mulher negra a assumir o cargo máximo da entidade.

Natural de Tupi Paulista (SP) e radicada em Dourados desde os anos 1980, a professora tem uma história marcada pela militância sindical e pela atuação em sala de aula. Professora aposentada da rede municipal e ainda lotada na rede estadual, começou sua atuação sindical ainda jovem, quando conseguiu na Justiça o direito à licença-maternidade mesmo sendo professora convocada — um marco que abriu precedentes para outras mulheres em situação semelhante.

“Após 20 anos, a Fetems pode ser presidida por uma mulher, o que é significativo em vista de que mais de 85% da base das entidades são mulheres”, pontua a candidata. “E também será a primeira vez que uma mulher negra poderá comandar a maior entidade sindical de Mato Grosso do Sul.”

Durante a campanha, Deumeires tem reforçado a defesa da continuidade das conquistas obtidas nos últimos anos pela Fetems, como a política salarial do piso de 20 horas, que garantiu aos professores do Estado o maior salário do país. “Nossa chapa tem a proposta de continuar a defesa permanente dos direitos das(os) trabalhadoras(es) da Educação”, afirma. Entre as prioridades, ela destaca a realização de concursos públicos, a luta contra a terceirização e a busca por isonomia salarial entre professores efetivos e convocados.

Outra bandeira que seguirá sendo defendida, segundo Deumeires, é a manutenção da jornada de trabalho de seis horas diárias para os técnicos administrativos da educação, vitória conquistada após luta da Fetems.

A candidata também promete ampliar a atuação da federação em pautas sociais e educacionais que ultrapassam o campo sindical. “Vamos continuar honrando todas as pessoas que acreditam que as conquistas só acontecem por meio das lutas e da união das trabalhadoras e trabalhadores em Educação”, diz. Ela cita a criação de coletivos dentro da Fetems — como o LGBT, o indígena e o da educação especial — como exemplos de ações que aproximam a entidade da realidade vivida nas escolas.

Com forte apoio interno, Deumeires conta com o respaldo do atual presidente da federação, Jaime Teixeira, e das lideranças dos 74 sindicatos municipais filiados à entidade. “É uma honra para mim ter o apoio do Professor Jaime, pois é um grande líder do movimento sindical. Tenho também o apoio de todas as presidentas e presidentes dos sindicatos e de várias lideranças nacionais como o Professor Heleno Araújo, da CNTE.”

A eleição deste ano é considerada histórica também por acontecer em um momento de retomada após o período mais crítico da pandemia. “Neste ano, acredito que a classe trabalhadora da educação vai comparecer e confirmar o apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, sem chances para aventuras que podem trazer muitos retrocessos”, avalia.

A votação acontecerá das 8h às 18h, em todo o Estado, com apuração prevista para a noite do mesmo dia. “No dia 2 de junho, peço para que nossas(os) filiadas(os) votem com consciência na Chapa 1, que tem história de lutas e representatividade. Por uma Fetems de todas e todos, vote Chapa 1 com Deumeires Presidenta e Onivan Vice-Presidente”, conclui a candidata.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram