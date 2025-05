Previdência e Correios: parceria ampliará atendimento de consultas dos descontos no INSS

Os aposentados, aposentadas e pensionistas que ainda não realizaram a consulta junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para saber se houve ou não descontos indevidos por parte de associações terão à disposição, a partir do dia 30 de maio, mais um canal de serviço: as agências dos Correios.

A parceria entre a Previdência Social, o INSS e os Correios foi anunciada nesta quinta-feira, 22 de maio, durante entrevista coletiva com a presença do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz; do presidente do INSS, Gilberto Waller; e da diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Agatte.

“Estamos anunciando esse atendimento presencial para ajudar a ampliar o escopo de atendimento. Esse atendimento olho no olho (nos Correios) é feito àqueles mais vulneráveis, que têm dificuldade de acesso à tecnologia, aquelas pessoas que se dirigem à agência e querem receber um acolhimento, uma atenção personalizada. Quero reafirmar o nosso compromisso de que ninguém, nenhum aposentado, nenhum pensionista, ficará prejudicado”, afirmou Wolney Queiroz.

4.730 AGÊNCIAS – Ao todo, 4.730 agências próprias dos Correios, em todas as unidades da Federação, estarão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS a partir de 30 de maio. Para isso, cerca de 20 mil funcionários dos Correios passarão por um treinamento a partir do dia 26, de modo a capacitá-los para apoiar principalmente os aposentados, aposentadas e pensionistas que não têm familiaridade com o aplicativo ou que não fizeram a consulta por meio do telefone 135.

Após realizada a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação da documentação por parte da associação, o cidadão ou cidadã poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.

2% DOS CHAMADOS – Segundo o ministro, apenas 2% dos chamados relativos ao INSS são feitos presencialmente. Ou seja: 98% dos acessos ao INSS são realizados geralmente por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. De acordo com a pasta, esses 2% representam aproximadamente dois milhões de pessoas, que hoje procuram o atendimento presencial.

“Eles são o foco desse processo”, disse Wolney Queiroz, referindo-se aos serviços de consultas que serão oferecidos pelos Correios. O aplicativo Meu INSS está disponível gratuitamente nas plataformas App Store (iOS) e Google Play Store (Android). Após baixá-lo, será necessário criar uma conta com login e senha, informando o número do CPF.

SEM PRESSA – O presidente do INSS ressaltou que a consulta nas agências dos Correios deve ser feita apenas nos casos em que os canais oficiais não puderem ser acessados. “A forma de atendimento, preferencialmente, é pelo aplicativo Meu INSS, pelo site do Meu INSS ou pela Central 135. Não precisa ir até uma agência dos Correios. Por esses caminhos você vai ser atendido da mesma forma. Não tendo condições de baixar o aplicativo, não tendo condições de acessar o site, não tendo condições de ligar no 135, vá até uma agência do Correio”, frisou Gilberto Waller. “Não precisa correr. Não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto”, continuou.

ATENDIMENTO NA AGÊNCIA – Os aposentados, aposentadas e pensionistas poderão realizar na agência dos Correios os seguintes serviços:

Consultar sobre existência de desconto

Requerer a contestação de descontos não autorizados

Reconhecer a autorização de algum desconto

Consultar sobre resultado da contestação (15 dias após a entrada)

Analisar e contestar a documentação apresentada pela associação

Imprimir o protocolo, com orientações para acesso pelo 135 e Meu INSS

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – Gilberto Waller esclareceu que a consulta presencial nos Correios será feita de modo totalmente desburocratizado e que o aposentado, aposentada ou pensionista precisa estar de posse apenas de um documento de identificação. “Somente isso. Não precisa levar o comprovante de inscrição, não precisa levar o contracheque, ele não precisa levar nada. É só a comprovação de que ele é ele. Se ele estiver impossibilitado, estiver acamado, estiver com algum problema para se deslocar, pode ser uma terceira pessoa portando uma procuração devidamente autêntica. Essa pessoa com procuração não vai ter a possibilidade de mudar nenhum dado cadastral. É somente para poder fazer a consulta se teve ou não desconto”.

SERVIÇO EXCLUSIVO – Nas agências dos Correios que já operam com o sistema de gestão de fila, há uma senha específica disponível para o atendimento aos serviços do INSS, o que permite maior organização e direcionamento no fluxo de atendimento. Para as demais agências que ainda não possuem sistema, os Correios disponibilizarão um caixa exclusivo para atendimento prioritário e preferencial, garantindo que os cidadãos que buscam os serviços do INSS sejam atendidos com agilidade e de forma adequada, conforme os critérios estabelecidos para esse público.

INTEGRAÇÃO NACIONAL – Para Juliana Agatte, ao firmar a parceria, os Correios cumprem parte da missão a que se destinam. “Uma das missões dos Correios é a integração nacional. Essa parceria vai ao encontro dessa missão constitucional, dessa função social da empresa. É uma oportunidade para a empresa reforçar a prestação dos seus serviços para o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, contribuir com o INSS, com a Previdência, com o governo, para garantir que a prestação desse serviço seja imediata, seja acolhedora, e a gente possa prestar todos os esclarecimentos possíveis. Serão 4.730 agências distribuídas em todos os estados brasileiros. São agências habilitadas”, afirmou a diretora de Governança e Estratégia da empresa.

ONDE NÃO HÁ AGÊNCIA HABILITADA – Para os locais onde não há agências habilitadas dos Correios, os funcionários indicarão onde está localizada a agência mais próxima que oferece o serviço de consulta. Os Correios e a Previdência Social avaliarão alternativas complementares, como a realização de ações itinerantes, com o intuito de atender a população residente em áreas atualmente desassistidas, como comunidades ribeirinhas ou quilombolas. Objetivo é garantir que nenhum cidadão seja excluído do acesso aos serviços, reforçando o compromisso das instituições com a inclusão social e a universalização do atendimento.

ONZE MILHÕES DE CONSULTAS – De acordo com o presidente do INSS, 11 milhões de brasileiros já acessaram o aplicativo Meu INSS para fazer a consulta e descobrir se houve desconto ou não. “Desses 11 milhões, 5,7 milhões já tinham sido avisados que não tinha desconto algum. Mas ele quis checar, quis conferir, entrou na plataforma e ela possibilitou verificar que ele não tinha desconto algum”, revelou Gilberto Waller.

1,87 MILHÃO NÃO RECONHECERAM OS DESCONTOS – Segundo o ministro Wolney Queiroz, até as 9h desta quinta-feira 1,913 milhão de aposentados, aposentadas e pensionistas haviam se manifestado sobre os descontos. Desse total, 1,873 milhão disseram que não reconheciam os descontos. Outros 40.262 responderam que haviam autorizado os descontos.

