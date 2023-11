Desembargador de MS é eleito conselheiro fiscal do Copedem

O desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, diretor da Ejud (Escola Judicial de MS) esteve em São Paulo para representar a magistratura sul- -mato-grossense no Congresso Geração IA: seguranças cibernética e jurídica para o desenvolvimento socioeconômico, que visa discutir as implicações e o potencial de transformação da inteligência artificial no Brasil e no mundo, desenvolver estratégias para enfrentar os desafios sociais no país e buscar soluções.

O evento está sendo promovido pelo Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem) e pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), com o apoio da Escola Paulista da Magistratura (EPM), Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Academia Paulista dos Magistrados (APM) e Universidade de São Paulo (USP).

Na manhã de quinta-feira (23), a primeira atividade do congresso foi a eleição por ampla votação da chapa “Integração” da Comissão Executiva e Conselho Fiscal do Copedem para o biênio 2024-2026, para o qual o desembargador Odemilson Fassa foi eleito conselheiro fiscal.

Presente também estava o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, que é conselheiro consultivo do Copedem. O desembargador Marco Villas Boas, presidente do Copedem, reforçou os desafios para o próximo biênio, como a ampliação das discussões acerca da questão agrícola com respeito à legislação ambiental; e a importância da atuação de magistrados acerca do tema.

