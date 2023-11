Show do Titãs em Campo Grande é oficialmente cancelado

O show da banda Titãs em Campo Grande foi oficialmente cancelado na noite de ontem (24). O evento que estava previsto para o dia 30, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, foi cancelado por motivos de “força maior de natureza técnica e logistica”.

Os ingressos que foram adquiridos pelos canais serão todos reembolsados, conforme a nota oficial da produção pelas redes sociais. Já no caso dos fãs que adquiriram os ingressos via Evetim via cartão de crédito e de débitos, terão estorno em até duas faturas.

Acompanhe este link, e entenda as regras para pedir o reembolso.

Agora na parte dos fãs que adquiriram os ingressos via dinheiro, podem ir até a bilheteria onde comprou que serão todos reembolsados. O local é a Loja 1/4 Colchões na Avenida Afonso Pena, nº 4.393 – Jardim dos Estados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 19h; e aos sábados das 9h às 13h.

