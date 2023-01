Desafios, obras e Rota Bioceânica fazem parte do projeto de Hélio Peluffo

O ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo aceitou o desafio de estar a frente da secretaria estadual de Infraestrutura e Logística com a missão de realizar obras importantes para as 79 cidades do Estado.

Peluffo, destacou que vai promover esta parceria com os municípios, tendo como prioridade levar pavimentação aos quatro cantos de Mato Grosso do Sul. “Este é um compromisso do nosso governador, que vamos trabalhar para cumprir”, defendeu o novo secretário.

Dentre os projetos ele destacou que vai continuar as obras nas rodovias estaduais, a troca de pontes de madeira por concreto e a viabilização da rota bioceânica. Ele também pretende promover obras que fortaleçam o turismo e impulsionem a economia do Estado.

Sobre desafios: “Primeiro desafio que nós temos é trazer e fortalecer dentro da Seilog a parceria com os municípios. Este case de sucesso dentro do Governo do Estado em que se tem obras em nos 79 municípios, independente da cor partidária é fundamental. Porque as pessoas vivem nas cidades, esta é uma posição firme do nosso governador. Este é um compromisso que a Seilog tem de realizar este trabalho dentro das cidades, com mais agilidade e rapidez, ouvindo os prefeitos, vereadores, todas as classes produtivas dentro do município. Eles vão trazer as demandas e o governador vai abrir o diálogo constante com todos.”, explicou o ex-prefeito que defende a continuidade do governo municipalista.

Sobre logística e infraestrutura destacou: “Além dos projetos estruturantes que o governador está planejando para o Mato Grosso do Sul, ter uma infraestrutura de qualidade com logística leva desenvolvimento para o Estado, que consegue escoar a produção rapidamente com segurança. Quando o Governo olha para infraestrutura com este viés econômico, ele consegue levar grandes obras e conforto para as cidades, trazendo resultados diretamente à população, sempre em parceria com os demais serviços públicos que a gente tem, em uma ação conjunta.”.

Rota Biocêanica: Não tenho dúvidas que um dos maiores projetos que Mato Grosso do Sul vai fazer parte é a rota bioceânica. Temos lá em Porto Murtinho a ponte ligando a Carmelo Peralta, que já está em andamento. O governador estará nestes municípios acompanhando as obras de perto, para que possa aferir a qualidade, agilidade e a questão financeira das obras estaduais. Também vai conseguir atrair novas empresas para investir no Estado, em função dos benefícios que vão vir com a rota bioceânica. Vamos fazer a nossa parte, com a infraestrutura chegando nestes municípios que fazem parte do projeto, que vai interligar o Estado com os países sul-americanos, encurtando o caminho para o Oceano Pacífico.

Formado em Arquitetura, Peluffo já foi vereador e esteve à frente de várias secretarias na Prefeitura de Ponta Porã, antes de assumir o comando do município em 2017. Traz para Seilog (Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística) a experiência de ter sido considerado um dos melhores gestores municipais do Estado.

