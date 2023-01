Governador abre canal para famílias de manifestantes presos usarem a Defensoria Pública

O governador Eduardo Riedel (PSDB), na última sexta-feira (13), colocou a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul através de um canal específico para atender às famílias das pessoas que foram presas no Distrito Federal após os incidentes ocorridos em Brasília no domingo (8), e gerou polêmica nas redes sociais.

“Entendo que é dever do Estado não se omitir nas suas obrigações. Oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la é uma das mais importantes prerrogativas de qualquer cidadão. Também vamos prestar assistência às famílias, no sentido de atualizar a situação de cada um deles no dia a dia”, frisa o governador Eduardo Riedel que afirmou que não pode se omitir a prestar assistência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Tavares (@rafaeltavaresbr)

O deputado estadual, Rafael Tavares agradeceu a iniciativa do Governo e afirmou em sua rede social que foi após um encontro dele com Riedel pedindo este apoio que o governador acatou o pedido. “Deixo claro que não apoio atos de vandalismo, mas pedimos assistência jurídica a estas pessoas e quero parabenizar o Governador por este ação”, declarou o deputado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Tavares (@rafaeltavaresbr)

Na contra mão desta mensagem apoiadores do Lula como a deputada federal Camila Jara, Tiago Botelho e Gisele Marques ex-candidata ao governo do Estado pelo PT, protestaram sobre a decisão do Governo colocar um órgão a disposição da população, a medida dividiu opiniões.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.