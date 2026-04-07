Deputados votam doação de imóvel, inclusão de evento no calendário e reconhecimento cultural em sessão da Alems

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul votam, na sessão desta quarta-feira (7), três propostas que tratam da doação de um imóvel público, da inclusão de um evento no calendário oficial do Estado e do reconhecimento cultural de uma atividade religiosa. A sessão plenária começa às 9h e é aberta à participação da população.

Em segunda discussão, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 308/2026, que autoriza o Governo do Estado a doar um imóvel à Prefeitura de Maracaju. O prédio, com cerca de 4,2 mil metros quadrados de área construída, abrigou por anos o Fórum da comarca e deverá ser utilizado pela administração municipal para a instalação de secretarias.

Também está na pauta, em redação final, o Projeto de Lei 280/2025, de autoria do deputado Jamilson Name (PP), que inclui a Expogenética MS no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. A feira, voltada à pecuária e à genética animal, é realizada anualmente em Campo Grande, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, reunindo produtores, empresários e especialistas do setor.

Já em discussão única, os deputados analisam o Projeto de Decreto Legislativo 001/2026, apresentado pelo deputado Lidio Lopes (Avante), que reconhece a Escola Bíblica Dominical como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. A proposta destaca o papel histórico, educacional e social da atividade, tradicionalmente realizada por igrejas cristãs aos domingos, com foco no ensino bíblico e na promoção de valores éticos, familiares e comunitários.

Segundo o texto, o reconhecimento tem caráter cultural e não interfere na liberdade religiosa.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo nos canais oficiais da Assembleia Legislativa: pela TV ALEMS, no canal 7.2 do sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, além do link da TV ALEMS; pela Rádio ALEMS FM 105.5, no sinal aberto ou pelo link da emissora; e também nas plataformas Facebook e YouTube.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais