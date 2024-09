Deputados estaduais terão “recesso” durante a semana da eleição

Gerson disse que parlamentares estão cientes que podem ser convocados a qualquer momento

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP) solicitou na sessão dessa quinta-feira (19) que os demais colegas participassem de um esforço coletivo nas votações de projetos das próximas quatro sessões para garantirem, no mínimo, que não tenha ordem do dia na sessão que antecede a eleição.

Segundo o presidente da Casa de Leis, assim os parlamentares possam se empenhar na campanha eleitoral para prefeitos e vereadores nos 79 municípios.

Os deputados estaduais podem suspender os trabalhos na semana da eleição para escolha de vereadores e prefeitos. Seria um recesso disfarçado, mas de qualquer forma, o presidente disse que os parlamentares estão cientes de que podem ser convocados a qualquer momento em caso de uma emergência ou mesmo participar de sessões de forma remota.

A Mesa Diretora estuda, regimentalmente, a possibilidade de suspender ou cancelar a ordem do dia na semana que antecede a eleição, marcada para o dia 6 de outubro. Caso seja confirmada a intenção da Mesa Diretora, o Legislativo Estadual não terá sessão nos dias 24, 25 e 26 de setembro. Gerson justificou que a medida tem por objetivo abrir aos deputados a possibilidade de atender às demandas do interior do Estado, pontuando que o papel dos parlamentares também é o de fazer política.

Pautas

Para a semana após a eleição, já está agendada uma reunião entre os deputados, produtores de soja, entidades do setor produtivo e o Governo do Estado, para discussão do encaminhamento de propostas ao Governo Federal para mitigar as perdas que o setor vem tendo com a quebra de safra.

“Estamos com uma agenda marcada já para após o primeiro turno, pois o assunto preocupa não só os produtores rurais, mas também os atuais e os prefeitos que deverão tomar posse no dia 1 de janeiro”, afirmou o deputado Paulo Corrêa, primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Além desta reunião, também deverá chegar ao Poder Legislativo a mensagem com a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2025 e os ajustes para o Plano Plurianual encaminhado pelo Governo e deve estar aprovado antes do início do recesso parlamentar de fim de ano. “Normalmente, o fim de ano é um período com muitos projetos em análise e por isso, já após o primeiro turno, os trabalhos devem se intensificar”, afirmou o presidente do Legislativo, Gerson Claro (PP).

Por Laureano Secundo