Policia prende homem que fazia buracos em muro para mostrar órgão genital; caso aconteceu nas Moreninhas

Uma das vítimas filmou o homem mostrando o pênis para ela e a filha, de 5 anos

Na madrugada de hoje (20), a Policia Militar prendeu em flagrante um homem, de 38 anos, acusado de fazer buraco no muro e mostrar o órgão genital para vizinhas. O caso aconteceu no Bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Uma das vítimas filmou o homem mostrando o pênis para ela e a filha, de 5 anos. Os policiais foram até a residência dele e deram voz de prisão.

O homem, que se auto denominava ‘tarado das moreninhas’ não aceitou ser levado preso e começou a ter comportamentos agressivos, mas os policiais conseguiram contê-lo e algema-lo.

Os policiais constataram no Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional) da Polícia Civil, que ele já é reincidente em casos como estes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

