Deputados do MS divulgam negativa de liminar de cassação dado por Moraes

Deputado estadual, João Henrique (PL), usou suas redes sociais nesta sexta-feira (20), para anunciar que o ministro Alexandre de Moraes (TRE), indeferiu as liminares da posse de deputados de Direita.

Nas últimas semanas haviam divulgado que cinco parlamentares do MS estariam na mira de Moraes e não tomariam posse devido suposto envolvimento nas manifestações do último 08 de janeiro em Brasília. As matérias citavam ainda pareceres de cinco juristas afirmando a possibilidade do deferimento. Entretanto a ação não possuía os requisitos formais mínimos de legitimidade de parte e interesse de agir,

Os cinco parlamentares citados foram: Federais: Rodolfo Nogueira “Gordinho do Bolsonaro” (PL), Marcos Pollon (, Dr.Luiz Ovando (PP), e mais dois deputados estaduais: João Catam (PL) e Rafael Tavares.(PRTB).

