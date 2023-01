Com Sarah Paulson no elenco, confira a indicação de filme para hoje

Para aproveitar a penúltima sexta-feira do mês, a coluna do Jornal O Estado separou uma ótima recomendação de filme para você que gosta de um suspense com um toque de terror aproveitar o sextou.

Fuja (2020)

No filme, Chloe (Kiera Allen) é uma adolescente que sofre de inúmeras doenças, inclusive paralisia, que a colocou em uma cadeira de rodas. Ela é educada em casa por sua mãe, Diane (Sarah Paulson), e aguarda a carta de resposta da faculdade. No entanto, o comportamento estranho apresentado pela matriarca começa a deixar a jovem desconfiada de que algo está errado. Quando encontra um remédio receitado para a mãe, a jovem passa a questionar tudo o que Diane faz, suspeitando que algo muito mais sinistro está por trás de tudo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.