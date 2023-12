Deputados devem analisar três projetos em sessão de hoje na Alems

Os deputados devem analisar na manhã de hoje (31), durante sessão no Plenário Deputado Júlio Maia, na na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), três projetos que estão pautados na Ordem do Dia. As sessões devem iniciar ás 9h.

Está prevista a votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei 245/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenções à Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (CASSEMS), nos termos que especifica, acrescentando dispositivo à Lei nº 6.093, de 20 de julho de 2023.

Em primeira discussão os parlamentares apreciarão e votarão em dois projetos. O Projeto de Lei 217/2023, do deputado Lucas de Lima (PDT), que institui o mês “Julho Âmbar”, como mês de conscientização do luto parental no Estado do Mato Grosso do Sul. E também o Projeto de Lei 253/2023, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Estadual a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.